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Политика ,  
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Bloomberg узнал, что Трамп потребовал от Киева за ресурсную сделку

Bloomberg: Трамп потребовал от Украины скорейшего заключения мира с Россией
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Вашингтон дал понять, что Трамп готов финализировать соглашение по природным ресурсам, которое было приостановлено после его ссоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Но для этого Зеленский должен согласиться «на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой».

Материал дополняется.

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