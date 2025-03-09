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Военная операция на Украине ,  
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Daily Mail узнала о реакции Трампа на встречу Карла III с Зеленским

Daily Mail: Трамп охладел к Британии после встречи Карла III с Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Карл III и&nbsp;Владимир Зеленский
Карл III и Владимир Зеленский (Фото: Joe Giddens / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охладел к Великобритании после того, как король Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в резиденции в Сандрингемском дворце в Норфолке, сообщает Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Соратники американского президента заявили британским чиновникам, что Трамп недоволен этой встречей Карла III с Зеленским и чувствует себя «менее особенным» для Британии, чем президент Украины. В ответ чиновники заявили, что не могут «приказывать» королю не встречаться с украинским лидером.

До этого в конце февраля британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Вашингтон и передал Трампу «особое письмо» от короля — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство, президент его принял.

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Политика
Фото:Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зеленский встретился с королем Великобритании 3 марта. Источники Daily Mail утверждают, что эта встреча не была реакцией на перепалку Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, и настояли на том, что она готовилась уже некоторое время.

Перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла во время визита украинского лидера в Вашингтон 28 февраля. Тогда Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США.

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