Daily Mail узнала о реакции Трампа на встречу Карла III с Зеленским

Карл III и Владимир Зеленский (Фото: Joe Giddens / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охладел к Великобритании после того, как король Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в резиденции в Сандрингемском дворце в Норфолке, сообщает Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Соратники американского президента заявили британским чиновникам, что Трамп недоволен этой встречей Карла III с Зеленским и чувствует себя «менее особенным» для Британии, чем президент Украины. В ответ чиновники заявили, что не могут «приказывать» королю не встречаться с украинским лидером.

До этого в конце февраля британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Вашингтон и передал Трампу «особое письмо» от короля — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство, президент его принял.

Зеленский встретился с королем Великобритании 3 марта. Источники Daily Mail утверждают, что эта встреча не была реакцией на перепалку Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, и настояли на том, что она готовилась уже некоторое время.

Перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла во время визита украинского лидера в Вашингтон 28 февраля. Тогда Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США.