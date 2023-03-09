МИД объявил о санкциях против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

Имена попавших под персональные санкции не указаны, но МИД сообщает, что речь идет о «наиболее враждебно настроенных» к России лицах

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МИД России объявил о введении персональных санкций в отношении 144 граждан стран Прибалтики — Латвии, Литвы и Эстонии, говорится на сайте ведомства.

Министерство не приводит список лиц, попавших в российский «стоп-лист», но отмечает, что санкции введены в отношении «наиболее враждебно настроенных» к России министров, депутатов, общественных деятелей и журналистов. Попадание в этот список означает запрет на въезд в страну.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений», — говорится в сообщении МИД.

В сообщении также говорится, что включенные в «стоп-лист» вышеуказанные лица причастны к «варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».

Страны Прибалтики едины в намерении требовать ужесточения западных санкций против России и усилия военной помощи Украине, говорил в конце 2022 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В ходе обсуждения визовых ограничений ЕС в отношении россиян в прошлом году прибалтийские страны выступали за наиболее жесткие меры в этом направлении. Так, Эстония предлагала закрыть въезд гражданам России в Европейский союз. Инициатива не прошла, а страны ЕС в Брюсселе договорились только об ужесточении визового режима для россиян.

Страны Прибалтики, писало Politico, наряду с Польшей также являются главными сторонниками передачи Украине боевой авиации. Это подтверждал премьер Латвии Кариньш. Категорически против поставок истребителей выступает Германия, не обещают такой помощи Киеву в ближайшее время США и Великобритания.