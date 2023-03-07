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ЕС впервые введет санкции против россиян за нарушение прав женщин

Евросоюз впервые ввел против россиян санкции за нарушение прав женщин
Это первый случай, когда ЕС вводит санкции против лиц, виновных в нарушении прав женщин и сексуальном насилии. Под них попали четверо россиян, граждане Сирии и Мьянмы и иранская тюрьма для женщин
Иван Рябов
Иван Рябов (Фото: obz_united / VK)

Европейский союз в преддверии Международного женского дня ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которых Брюссель считает виновными в совершении систематических и масштабных нарушений прав женщин. Меры введены в рамках механизма под названием Глобальный режим санкций за нарушения прав человека, утвержденного в 2020 году. Брюссель применяет его впервые, отмечает Euronews.

В санкционном списке, опубликованном в журнале ЕС, фигурируют четверо россиян. Двое из них — сотрудники МВД, бывший врио начальника ОМВД по столичномйу району Братеево подполковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов. В обосновании к санкциям говорится, что они участвовали в задержаниях участниц антивоенных акций в Москве в 2022 году, несут ответственность за «серьезные нарушения прав человека, в частности за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания». 

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Двое других россиян — это военные: генерал-майор, командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатулин. В заявлении Брюсселя говорится, что они участвовали в боевых действиях на Украине и «несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая систематическое сексуальное и гендерное насилие».

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что заявления о причастности российских военных к изнасилованиям «выходят за грань разумного» и находятся «на уровне извращенной фантазии».

Другие фигуранты списка — два министра в правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан» (призвано в России террористическим и запрещено); замглавы МВД Мьянмы и представители силовых структур Южного Судана. Под санкции также попали Карчакская тюрьма для женщин в Иране, Республиканская гвардия Сирии и штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы.

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Санкции предусматривают замораживание любых активов, которыми владеют подсанкционные лица, а также запрет на въезд в ЕС. Местным компаниям также запрещено предоставлять услуги тем, кто находится под ограничениями. «Вводя эти меры, мы посылаем четкий сигнал преступникам, что им не сойдут с рук их преступления. <...> Это также послание жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились», — цитирует Reuters министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Мы хотим дать женщинам возможность беспрепятственно добиваться своих жизненных целей. Растущее угнетение женщин и девочек во всем мире и посягательства на их права человека вызывают тревогу», — говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
санкции права человека Международный женский день Евросоюз Военная операция на Украине Россия Иран Сирия Мьянма МВД
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