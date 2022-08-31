Что означает для россиян ужесточение визового режима с Евросоюзом

Главы МИД стран ЕС по итогам двухдневной встречи согласились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. При этом приграничным странам разрешили принимать односторонние меры по сокращению потока россиян в Европу

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О чем договорились министры иностранных дел ЕС в Праге

Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге приняли политическое решение о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией. Об этом 31 августа заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что это политическое, а не юридическое решение. Визовый вопрос стал главной темой двухдневных переговоров.

«Постараюсь пересказать, о чем мы политически договорились. Во-первых, о полной приостановке действия упрощенного визового режима между Европейским союзом и Россией. До этого момента он был частично приостановлен для определенных групп людей: официальных лиц, предпринимателей. Это означает, что существенно уменьшится объем новых виз, выдаваемых странами-членами ЕС. Это будет дороже и дольше. В итоге количество виз существенно сократится», — сказал он на пресс-конференции, подчеркнув, что решение носит коллективный характер, что должно предотвратить «визовый шоппинг». По словам Борреля, визы будут выдаваться в индивидуальном порядке и, особенно, отдельным категориям граждан, поскольку ЕС не хочет отсекать от себя россиян, не согласных с военными действиями на Украине, и представителей гражданского общества.

Боррель сообщил, что дебаты по этому вопросу были долгими и что главы МИД стран ЕС также обсуждали, что делать с миллионами уже выданных россиянам шенгенских виз. «Есть общее понимание, что эта ситуация также нуждается в коллективном подходе. Поэтому мы пригласили Еврокомиссию рассмотреть эту ситуацию и предоставить рекомендации». — добавил он.

Верховный представитель ЕС также рассказал, что с середины июля существенно возросло число россиян, пересекающих границу соседних с Россией европейских стран (многие — в целях шоппинга), он назвал это угрозой для безопасности. Боррель охарактеризовал ситуацию в соседних с Россией странах как вызов. «Мы признали, что эти страны могут принимать меры на национальном уровне, чтобы запретить въезд в Евросоюз через их границу», — сказал Боррель.

Газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран Балтии, Финляндии и Польши сообщила о желании этих государств ввести меры на национальном уровне в отношении пересекающих их границы россиян, пока ЕС не выработает общее решение по значительному сокращению числа граждан России, въезжающих в шенгенскую зону. «Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы», — приводит газета выдержку из документа.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал по итогам форума в Праге заявил, что Таллин рассматривает возможность запрета на въезд в страну для россиян. «Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС об ограничении въезда граждан России. Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами ЕС», — сказал он, подчеркнув, что Эстония продолжит принимать россиян по гуманитарным соображениям и оппозиционеров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министрам иностранных дел ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, за который выступали страны Балтии, Чехия, Польша, Финляндия и Нидерланды. «Что касается вопроса о визах, то не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян [...] Много стран-членов выступили против, в том числе и я», — сказал он.

Могут ли страны ЕС согласовать новые визовые ограничения для россиян

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги встречи в Праге, назвал их компромиссными. «Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Дипломат добавил, что пока разговоры о новом пакете санкций в отношении России носят гипотетический характер, поскольку уже действующие оказались болезненными для экономики Евросоюза.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в разговоре с РБК не исключил возможности аннулирования ранее выданных россиянам шенгенских виз, но усомнился в возможности согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам. «Любая страна может аннулировать выданную ею визу. Это не очень распространенная практика, которая обычно реализуется на индивидуальной основе. Человек должен серьезно проштрафиться, чтобы на границе его визу аннулировали. Если же это будет происходить автоматически, то станет определенно инновацией в международной практике. Но сейчас может быть и такое. Мы вышли за рамки привычных международных отношений, поэтому полностью исключить такие варианты не можем», — сказал Кортунов.

По его мнению, вопрос дальнейшего ужесточения визовых правил для граждан России из-за разногласий внутри ЕС будет решаться отдельными странами «в соответствии с их представлениями о том, что нужно делать». «С учетом того, что шенгенская зона остается единой, это снижает эффективность ограничительных мер, которые могут приниматься на национальной основе. Если какая-то страна запретит въезд россиян на свою территорию по шенгенской визе, то получить эту визу можно будет в другой стране, внутри шенгенской зоны границ нет, так что эти решения частично девальвируются», — заключил он.