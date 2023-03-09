Кремль призвал россиян избегать районов с беспорядками в Грузии

Песков: россиянам лучше воздержаться от пребывания в районах с беспорядками в Грузии

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Гражданам России следует избегать пребывания в районах Грузии, затронутых беспорядками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Уличные беспорядки имели место. Очевидно, что россиянам важно воздержаться от пребывания в районах, где происходили беспорядки», — сказал он журналистам.

Протесты в Грузии вызвал пописанный 7 марта в первом чтении законопроект об иноагентах, который предполагал, что некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, будут признавать агентами иностранного влияния.

Вечером того же дня участники митинга попытались прорваться в здание парламента, полиция применяла водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих. На следующий день протесты возобновились, участники акции стали строить баррикады в Тбилиси из подручных средств. Спецназ вновь применял для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ,

На фоне протестов законопроект отозвали из парламента утром 9 марта.

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