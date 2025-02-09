Почему Эквадор закрыл границы на период всеобщих выборов

Почему Эквадор закрыл границы на период всеобщих выборовОпросы прочат действующему президенту Даниэлю Нобоа до 47% голосов
9 февраля в Эквадоре пройдут выборы главы государства, а также депутатов Национального собрания (однопалатный парламент). На пост президента претендуют 16 кандидатов, включая действующего лидера Даниэля Нобоа, представителя либеральной партии «Национальные демократические действия» (ADN) и выходца из влиятельной семьи, владеющей компанией по экспорту бананов. Его основным конкурентом считается Луиса Гонсалес, лидер левого «Движения гражданской революции» (RC), сторонница экс-президента Рафаэля Корреа. В 2023-м она проиграла Нобоа во втором туре досрочных президентских выборов.
Согласно опросу, проведенному в конце января компанией Comunicaliza, Нобоа может получить 47,1% голосов, в то время как уровень поддержки Гонсалес находится на отметке 39,5%. В то же время опрос института Ipsos обещает действующему главе государства 45,3%, а его главной сопернице — только 31,3%.
Согласно Конституции страны, для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать или более половины поданных голосов, или же свыше 40% и более чем на 10 п.п. опередить пришедшего вторым соперника. Если Нобоа это не удастся, в апреле в Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов.
Как обстоят дела с преступностью в Эквадоре
Одной из центральных тем предвыборной кампании стала борьба с преступностью. В январе 2024-го Нобоа пришлось ввести в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как лидеры крупнейших криминальных группировок, включая Адольфо Масиаса из банды «Лос-Чонерос», которая связана с мексиканскими наркокартелями, смогли сбежать из мест заключения. По стране прокатилась серия тюремных бунтов, а 9 января вооруженные представители криминалитета захватили студию государственного эквадорского телеканала TC Televisión в Гуаякиле (находится в 250 км от столицы Кито). В изданном в тот же день указе Нобоа обозначил 22 группировки как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты, приказав армии их нейтрализовать.
Исследование Фонда развития панамериканских стран (PADF) за 2024 год говорит о том, что число убийств в Эквадоре с 2019 года выросло на 429,8%. Это стало результатом соседства страны с двумя крупнейшими производителями кокаина, Колумбией и Перу, которые используют Эквадор в качестве транзитной платформы (в прошлом году эквадорской полицией было изъято более 294 т наркотиков).
Объявив войну преступности, Нобоа обратился к опыту сальвадорского президента Найиба Букеле, который построил мегатюрьму Cecot площадью 23 га (сейчас туда предлагается отправлять депортированных из США мигрантов). С января по ноябрь 2024-го в Эквадоре, по данным портала Primicias, были арестованы более 68 тыс. человек. В результате, по данным Национальной полиции, в 2024 году число убийств снизилось на 18%, до 6,8 тыс. В то же время Следственная группа по борьбе с вымогательством (FICE) зафиксировала в 2024-м рост вымогательств (10 тыс. случаев) и похищений людей (более 2 тыс.). Эксперты неправительственной организации Human Rights Watch отмечают, что эквадорские преступные группировки стали более раздробленными, однако в значительной степени сохранили свое влияние. Кроме того, в стране продолжились нападения на политиков.
На момент всеобщих выборов из-за активности группировок в семи провинциях, двух кантонах, а также в столичном округе Кито сохраняется режим чрезвычайного положения. Нобоа из соображений безопасности также распорядился закрыть границы страны с 8 по 10 февраля.
Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова подчеркивает, что Эквадор продолжает оставаться одной из наименее безопасных стран региона. «Все, что мы видим, — это жесткая риторика властей. По факту тюремные бунты продолжаются, как и убийства должностных лиц», — заявила она РБК. По ее оценке, пока сложно говорить о том, удастся ли Нобоа сохранить свой пост, учитывая его скромные успехи в борьбе с преступностью. «В апреле в Эквадоре проходил референдум, посвященный стратегии президента по борьбе с преступностью, которая, в частности, предусматривает расширение полномочий органов правопорядка. Избиратели ее поддержали. В то же время уровень доверия к Нобоа в 2023-м составлял 80%, а сейчас — около 40–50%, что на самом деле является достаточно серьезным падением. Кроме того, часть опросов прочат победу Гонсалес», — отмечает Русакова. В этих условиях сценарий, при котором в Эквадоре пройдет второй тур президентских выборов, исключать нельзя, полагает эксперт.
Какую внешнюю политику проводит Нобоа
Нобоа пришел к власти в 2023-м в возрасте 35 лет и стал самым молодым президентом в истории Эквадора. Он выпускник Нью-Йоркского университета и Гарварда, при этом его политический опыт сложно назвать богатым: лишь два года (2021–2023) он был депутатом национального парламента, где возглавлял экономический комитет. Однако за эти два года Нобоа успел отличиться: его обвинили в конфликте интересов из-за того, что в 2022-м он профинансировал поездку делегации депутатов в Россию — на ключевой рынок для эквадорского бананового бизнеса, которым занимается его семья.
Нобоа также критиковали за то, что он устроил эту поездку в разгар конфликта на Украине (Эквадор, как и другие латиноамериканские страны, придерживается в нем нейтралитета). При этом Нобоа чуть было не испортил отношения с Москвой. В январе 2024 года он предложил США старую советскую технику в обмен на новую американскую, пообещав использовать ее для борьбы с наркокартелями. В МИД России тогда это назвали «опрометчивым шагом», отметив, что советская техника может отправиться в зону боевых действий на Украине. В ход пошла «банановая дипломатия» — 2 февраля Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза в Россию бананов из Эквадора, пояснив, что в них была найдена муха-горбатка. 16 февраля 2024 года посол России в республике Владимир Спринчан встретился с Нобоа и после переговоров заверил, что Кито отменил свое решение о поставке советской техники в США. В тот же день Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт эквадорских бананов. После Нобоа объяснил, что Эквадор отказался от своих планов, поскольку не хочет быть стороной украинского конфликта.
Эквадор — крупнейший экспортер бананов в мире. В 2021-м на долю этой страны приходилось 26,9% мирового бананового экспорта, по данным The Observatory of Economic Complexity. На втором месте с большим отрывом были Филиппины — 10,6%. 96% российского импорта бананов в 2020 году приходилось именно на Эквадор.
Согласно отчету Эквадорской ассоциации экспортеров бананов, Россия остается вторым по значимости импортером эквадорских бананов, несмотря на сокращение закупок в 2024-м на 11,54%.
Русакова отмечает, что внешнеполитическая повестка в Эквадоре на фоне внутренних проблем «остается за бортом», хотя на отношения с Москвой Нобоа смотрит достаточно прагматично. «Нобоа изначально выступил с осуждением военной операции на Украине, однако потом перешел к более сдержанной риторике. Инцидент с советской техникой — это скорее из серии «бес попутал». Нобоа осознает важность торговых отношений с Россией, хотя, конечно, в силу географии и внутренних проблем Москва не находится в фокусе внимания эквадорского лидера», — считает эксперт.
Главный редактор научного журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец разделяет эту оценку, отмечая, что Эквадор как был страной, поставляющей большее число бананов в Россию, так и остается. «Перспектив замены эквадорских бананов на российском рынке я не вижу. И для Эквадора будет крайне сложно переориентировать свои поставки на другие страны. Других точек соприкосновения между странами немного. Были определенные проекты в энергетике. На этом, пожалуй, все. Мы не поставляем республике большое количество товаров, как и Эквадор нам», — заявил РБК эксперт. По его словам, в отличие от других латиноамериканских стран Эквадор практически не проявляет интереса к БРИКС, как и к идеям этой организации по дедолларизации.
С 2000 года государственной валютой Эквадора является американский доллар — из-за высокой инфляции власти страны решили вывести из оборота национальную денежную единицу сукре.
Нобоа — один из немногих латиноамериканских лидеров, присутствовавших на инаугурации президента США Дональда Трампа. В ходе собственной предвыборной кампании эквадорский президент даже пытался использовать слоган республиканца, переделав его на свой лад: «Make America, the continent, great again» (в переводе с англ. «Сделаем Америку, континент, снова великим»). Миграционную политику, проводимую новой администрацией США, в Кито восприняли относительно спокойно — Нобоа пообещал депортированным эквадорцам существенную компенсацию. Кроме того, Кито ввел вслед за Вашингтоном тарифы на товары из Мексики, с которой у Эквадора нет дипломатических отношений после произошедшего в апреле 2024-го штурма мексиканского посольства в республике.
Еще при администрации Джо Байдена Эквадор заключил с США так называемое Соглашение о статусе сил (SOFA), которое позволило США разместить военную базу на Галапагосских островах. Хейфец отмечает, что ключевой интерес США к Эквадору в первую очередь заключается именно в этом, на втором месте — борьба с местным наркотрафиком, на третьем — усилия по ослаблению экономического влияния Пекина в регионе. Однако, по оценке эксперта, Эквадор, который в мае 2023-го заключил с КНР соглашение о свободной торговле, не будет столь же уступчив, как Панама, власти которой после визита госсекретаря США Марко Рубио решили приостановить сотрудничество с КНР в рамках инициативы «Один пояс, один путь». «Степень влияния КНР в Эквадоре значительно больше. Чтобы подвинуть Пекин, от Вашингтона потребуются какие-то бонусы для эквадорских властей. Хотя так или иначе Кито будет прислушиваться к Вашингтону», — заключил Хейфец.
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