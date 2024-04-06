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Мексика остановила дипотношения с Эквадором после штурма посольства

Президент Мексики: дипотношения с Эквадором остановлены после штурма посольства

Дипломатические отношения между Эквадором и Мексикой остановлены после штурма мексиканского посольства и задержания бывшего вице-президента, заявил лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем X (Twitter).

По его словам, министр иностранных дел Алисия Барсена сообщила ему о штурме посольства эквадорской армией.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета, поэтому я поручил нашему канцлеру <...> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — отметил Обрадор.

Как уточняет Associated Press, эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики в столице Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который с декабря 2023 года жил на территории дипмиссии. 5 апреля власти Мексики решили предоставить ему политическое убежище. МИД Эквадора назвал предоставление убежища экс-вице-президенту незаконным и потребовал выдать его.

В МИД Мексики сообщили, что несколько дипломатов получили ранения в ходе штурма. «Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну», — уточнили в ведомстве.

Также Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права, добавила Барсена.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что действия полиции в посольстве Мексики были направлены на «защиту национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.

«У каждого посольства есть только одна цель: служить дипломатическим пространством с целью укрепления отношений между странами. <...> Хорхе Гласу вынесли окончательный приговор, и компетентные органы выдали ордер на его арест», — говорится в заявлении, опубликованного канцелярией президента Нобоа в X.

Материал дополняется.

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