Трамп пообещал объявил наркокартели террористическими организациями

Фото: Claudio Cruz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Все наркокартели в США будут объявлены террористическими организациями. Об этом во время инаугурации заявил президент США Дональд Трамп. РБК ведет прямую трансляцию с мероприятия.

О таких планах Трампа, он собирается создать группы по защите безопасности в стране, писал Foxnews. Туда должны войти сотрудники спецслужб США.

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