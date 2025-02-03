Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседями Президент США пригрозил «отобрать» у Китая Панамский канал и поднял тарифы для Канады и Мексики

Вашингтон развязал масштабную торговую войну в Северной Америке и принялся за вытеснение Китая из Панамы, грозя захватом канала. Чего на самом деле добивается администрация Дональда Трампа — в статье РБК

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В первые две недели пребывания Дональда Трампа в Белом доме основным приоритетом внешней политики США стали взаимоотношения с соседями по Западному полушарию. 29 января в Вашингтоне прошли первые переговоры нового госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД Канады Мелани Джоли, а уже 1 февраля Рубио отправился в зарубежное турне по Центральной Америке, чтобы посетить Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.

Как сообщили в Госдепартаменте США, главной темой переговоров Рубио в ходе поездки станет борьба с нелегальной миграцией, наркокартелями и возрастающим влиянием Китая в регионе. В случае с Панамой центральный вопрос — статус одноименного канала, который Трамп неоднократно обещал «вернуть» Соединенным Штатам — возможно, даже силой.

Как США повышают ставки вокруг Панамского канала

2 февраля Рубио встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел республики Хавьером Мартинесом-Ачей и проинформировал их о том, что, согласно предварительному выводу президента США, текущее «влияние и контроль Коммунистической партии Китая» над Панамским каналом создают угрозу для функционирования водной артерии, а также нарушают Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала от 1977 года.

Наибольшую озабоченность США вызывает то, что обслуживанием грузовых терминалов на обеих сторонах канала занимается подразделение китайского конгломерата CK Hutchison Whampoa Ltd (это крупнейший международный оператор коммерческих контейнерных терминалов, работающий в 53 портах по всему миру). 20 января, в день инаугурации Трампа, стало известно, что власти Панамы начали аудит этой компании, чье право на эксплуатацию портов было в 2021 году продлено на 25 лет. Не исключено, что по итогам аудита может быть сделан вывод о необходимости поиска нового оператора. Сейчас через канал проходит больше американских товаров, чем в те годы, когда США его контролировали, — до трех четвертей всех американских грузоперевозок, по данным Bloomberg.

«Госсекретарь Рубио ясно дал понять, что такой статус-кво неприемлем и что при отсутствии немедленных изменений Соединенным Штатам придется принять меры, необходимые для защиты своих прав по договору», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента по итогам переговоров в Панама-сити. Соглашение предусматривает право США на военное вмешательство, в случае если работа канала будет нарушена из-за внутреннего конфликта или воздействия иностранной державы.

Выбранные Рубио формулировки были слишком резки и нехарактерны для дипломатических заявлений, отмечает Associated Press. Через несколько часов после переговоров градус напряженности повысил сам Трамп. «Китай управляет Панамским каналом, который не был передан Китаю, который был передан Панаме по глупости, но они нарушили соглашение, и мы собираемся вернуть его обратно, или произойдет нечто очень мощное», — заявил президент репортерам. Подразумевается ли под «нечто мощным» военная интервенция, Трамп уточнять не стал, хотя до вступления в должность публично допускал такой сценарий.

Президент Мулино охарактеризовал беседу с Рубио как «крайне уважительную и сердечную», добавив, что разногласия не омрачают атмосферу взаимного уважения между двумя правительствами. При этом глава республики вновь подчеркнул, что «нет никаких сомнений в том, что каналом управляет Панама и так будет продолжаться». В то же время он пояснил, что у президента США «есть свое мнение» о присутствии там Китая.

«Я понимаю, что это беспокоит президента Дональда Трампа, учитывая момент подписания этих договоров и ситуацию, которая сложилась сегодня, больше именно вокруг портов, чем вокруг Панамского канала», — отметил Мулино на пресс-конференции. В этих условиях Панама согласилась не продлевать действие меморандума о взаимопонимании, подписанного с КНР в ноябре 2017-го, по инициативе «Один пояс, один путь». «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», — продолжил Мулино.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал это решение панамских властей «шагом в правильном направлении».

Инициатива «Пояс и путь» (ранее называлась «Один пояс, один путь») — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи «Экономического пояса Шелкового пути», которую председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Проект направлен на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала. По данным сервиса Statista, в 2023 году к «Поясу и пути» подключились более 20 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как поясняет Би-би-си, официальных доказательств того, что Пекин осуществляет какой-либо контроль над Панамским каналом, нет, однако с октября 2023 года по сентябрь 2024-го на долю КНР пришлось 21,4% объема грузов, проходящих через канал, что делает Китай вторым по значимости пользователем после США. В последние годы Пекин также активно инвестировал в портовую и терминальную инфраструктуру вблизи канала. Два из пяти портов, прилегающих к каналу, Бальбоа и Кристобаль, эксплуатируются дочерней компанией китайского конгломерата CK Hutchison Holdings с 1997 года.

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил РБК, что сам по себе отказ Панамы от инициативы «Один пояс, один путь» не означает ослабления позиций Китая в зоне Панамского канала, однако экономические последствия у него будут. «Китай — крупный игрок в регионе, который занимается созданием там инфраструктуры. Пекин также вложился в реконструкцию Панамского канала и действительно имел там выгодные позиции», — поясняет эксперт. Этот шаг Панамы он объясняет тем, что сейчас власти республики пытаются пройти «между Сциллой и Харибдой». «Они хотят сохранить лицо, но в то же время не оказаться в ситуации, когда им придется идти на прямую конфронтацию с таким важным региональным игроком, как США. В этих условиях власти Панамы занимают максимально осторожную позицию», — считает Розенталь. При этом, по его оценке, визит Рубио и риторика Трампа — это тоже способ создания сильной позиции в условиях ведения переговоров, которые на самом деле еще не завершены. «Вполне вероятно, что Панама сделает еще ряд уступок США», — прогнозирует эксперт.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов предположил, что если Панама удовлетворит требования Соединенных Штатов по режиму использования канала, то Трамп может отказаться от полного пересмотра соглашения от 1977 года. «Главное для Трампа — обеспечить фактический контроль Соединенных Штатов над каналом, необязательно в форме отчуждения территорий канала от Панамы, — отметил эксперт. — Будет период некоего торга, но можно предположить, что давление Трампа на Панаму будет очень жестким, поскольку она более уязвима, нежели Европейский союз или Канада, не говоря уже о Китае».

Как сообщает Politico, спецпосланник президента по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне еще до поездки Рубио предложил панамским властям обеспечить бесплатный проход через канал кораблей Береговой охраны и Военно-морских сил США (прежде Трамп жаловался, что военным приходится сильно за него переплачивать). Издание утверждает со ссылкой на десяток действующих и бывших должностных лиц в Панаме и Вашингтоне, что стороны вполне могут выйти на соглашение, которое бы ограничило влияние Китая в зоне канала, но не поставило бы под вопрос контроль центральноамериканского государства над ним.

В ходе визита Рубио США и Панама также договорились о расширении сотрудничества в области борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о продлении меморандума о взаимопонимании по оказанию помощи и сотрудничеству в вопросах миграции (заключен в июле 2024-го). Техническая группа администрации Панамского канала при этом будет оказывать содействие должностным лицам США «в прояснении любых недопониманий, которые у них могут возникнуть относительно эксплуатации водного пути», говорится в сообщении на сайте президента республики.

El Pais поясняет, что, продлевая соглашение с США в этой области, Панама «уступит часть контроля над территорией» на границе с Колумбией, в провинции Дариен, где, возможно, будет построена взлетно-посадочная полоса для организации депортационных рейсов. В декабре директор Национальной службы миграции Панамы Роджер Мохика сообщал, что в 2024-м число пересечений через Дариен снизилось на 41% по сравнению с 2023-м — тем не менее этот маршрут все еще использовали более 300 тыс. мигрантов, стремящихся прибыть в США (большинство из них — венесуэльцы).

Чем чреваты торговые войны в Северной Америке

Кроме того, 1 февраля Дональд Трамп реализовал одно из своих ключевых предвыборных обещаний — ввел тарифы на импорт из Канады и Мексики (ставка составила 25%, для канадской нефти — 10%), а также из КНР (дополнительные 10% вместо изначально обсуждавшихся 60%). Оттава ответила симметрично: со вторника она начнет взимать 25-процентную пошлину с импортируемых из США напитков, косметики и бумажной продукции (общий объем поставок оценивается в $20 млрд). Вскоре будет опубликован дополнительный список облагаемой тарифами американской продукции, куда, как ожидается, войдут легковые автомобили, грузовики, изделия из стали и алюминия, некоторые фрукты и овощи, говядина, свинина, молочные продукты, продукция аэрокосмической промышленности (общий объем ввоза — $85 млрд).

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду принять «План Б», не уточнив, о каких именно ответных «тарифных и нетарифных» мерах идет речь. Обращаясь к нации, она отметила, что решение Трампа будет иметь серьезные последствия и для экономики самих Соединенных Штатов, поскольку 25-процентный тариф значительно увеличит стоимость всех товаров, экспортируемых из Мексики. В то же время Шейнбаум подчеркнула, что ее правительство стремится не к конфронтации с Вашингтоном, а к сотрудничеству, основанному на взаимном уважении. «Как я уже говорила ранее, мы должны действовать с холодной головой и любовью к народу. Ничто из того, что мы делаем, не затронет достоинство и интересы народа Мексики», — заключила Шейнбаум.

3 февраля после телефонных переговоров с Трампом Шейнбаум сообщила в соцсети X, что введение пошлин США в отношении Мексики приостановлено на месяц. Мексика, в свою очередь, обязалась направить на северную границу 10 тыс. бойцов Национальной гвардии для борьбы с контрабандой наркотиков в США; Вашингтон же пообещал работать над предотвращением незаконных поставок оружия в Мексику. Представители Мексики и США, также сообщила Шейнбаум, планируют совместно работать над решением проблем в области безопасности и торговли.

Как ранее неоднократно отмечали эксперты, введенные Трампом тарифы не только идут вразрез с инициированным им же самим Соглашением о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), но и могут стать серьезным ударом для экономик всех трех стран Северной Америки: в 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. При этом на Канаду и Мексику приходится почти половина американского импорта — порядка $1,3–1,5 трлн, и новые тарифы могут привести к снижению совокупного американского импорта на 15%.

Среди наиболее уязвимых секторов американской экономики — энергетика (на Канаду и Мексику приходится свыше 70% поставок сырой нефти в США), а также пищевая и автомобильная промышленность, поскольку Соединенные Штаты импортируют почти половину комплектующих у своих соседей. По данным Bloomberg, особенно пострадают автоконцерны Stellantis (в Северной Америке производит и продает автомобили под марками Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat и Alfa Romeo), General Motors и Ford Motor.

Американская организация Tax Foundation подсчитала, что из-за новой торговой войны уже в 2025 году сумма налогов, выплачиваемых средним американском домохозяйством, вырастет на $670, а ВВП США даже без ответных мер со стороны Канады и Мексики сократится на 0,3% (еще 0,1% будут стоить новые тарифы в отношении китайских товаров). Трамп признал, что американский потребитель может испытать некий дискомфорт, но «ничего драматичного» не произойдет. «Они должны нам кучу денег, и я уверен, что они заплатят», — пообещал он.

Кортунов отмечает, что взаимосвязанность экономик США, Канады и Мексики носит асимметричный характер — Соединенные Штаты в гораздо меньшей степени зависят от северного и южного соседей. «Поэтому Трамп не планирует какую-то долгосрочную торговую войну. К тому же по внутриполитическим соображениям Трамп заинтересован в быстрых и эффектных победах, даже если они окажутся не столь триумфальными, как он изначально планировал. Идея в том, чтобы воспользоваться фактором неожиданности и добиться максимальных уступок со стороны своих партнеров», — поясняет он.

При этом международный стратегический консультант, посол Мексики в США в 2007–2013 годах Артуро Сарухан предположил в беседе с NBC News, что максималистский подход Трампа — «как я хочу, и никак иначе» — может толкнуть американских соседей «в объятия Китая», с которым многие из них выстраивали тесные связи в последние полтора десятилетия. В частности, по данным телеканала, власти Панамы прежде неоднократно отклоняли просьбы Китая о встречах, однако после угроз Трампа все же дали согласие на проведение переговоров.

Bloomberg отмечает, что новые тарифы могут ударить и по конкурентоспособности США на мировых рынках, снизив доступ американских производителей к дешевым импортным компонентам, а в долгосрочной перспективе — подорвать ценность любого торгового соглашения с США. Венди Катлер, бывший торговый переговорщик, ныне возглавляющая Институт политики азиатского общества, заявила агентству, что все это может привести к изоляции Соединенных Штатов и повысить привлекательность сотрудничества с Китаем в глазах других стран.

Кортунов предположил, что возрастающее давление со стороны США может разжечь антиамериканские настроения в Западном полушарии. «Трамп своими жесткими наскоками на партнеров подтверждает существующие представления об «империализме гринго», согласно которым Соединенные Штаты выступают в роли эксплуататора и доверять им не следует», — резюмировал он.