Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцы

Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцыИз тюрем бежали лидеры двух крупных группировок, преступники захватили государственную телестудию
9 января в Гуаякиле (самый населенный город Эквадора, расположен в 250 км к юго-западу от столицы Кито) вооруженные люди ворвались в студию государственного эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники журналистов. Все это происходило в прямом эфире. На скрине, который опубликовало издание El Universo, видны шесть мужчин в масках и капюшонах, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.
Спустя несколько часов после этого Национальная полиция Эквадора сообщила, что успешно освободила заложников. Арестованы 13 человек, у них изъяты оружие, взрывчатка и другие улики; сотрудники телеканала освобождены и находятся в безопасном месте.
В Гуаякиле также были попытки захватить пять городских больниц, сгорели два автомобиля и два мотоцикла.
В тот же день президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. В этом документе приведен список из 22 группировок, которые обозначены как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты; армии приказано их нейтрализовать.
Почему обострилась ситуация в Эквадоре
Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января, когда стало известно, что лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито (эту группировку эквадорская полиция связывает с мексиканским преступным синдикатом «Синалоа») бежал из заключения. Фито был в 2011 году осужден на 34 года за наркоторговлю, создание преступной группировки и убийство. В 2013 году он уже сбегал из-под стражи, но был вскоре пойман. 7 января его должны были перевозить из тюрьмы № 1 Гуаякиля в тюрьму особо строгого режима «Ла-Рока», однако заключенного в камере не оказалось.
Одновременно в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты; по данным СМИ, в пяти из них банды удерживают в заложниках минимум 139 человек.
На следующий день Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения, который продлится два месяца. По словам президента, это даст вооруженным силам «полную политическую и юридическую поддержку их действий» в борьбе с преступниками. «Группировки наркотеррористов пытаются запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Я дал военному и полицейскому руководству четкие указания, чтобы они вмешались в установление контроля над тюрьмами», — заявил Нобоа в обращении к нации (цитата по ТАСС).
9 января из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал также лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико (она, в частности, взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио в августе 2023 года). По сообщению Генпрокуратуры, побег состоялся на фоне столкновений между заключенными, полицией и сотрудниками тюрьмы. Всего бежали 39 заключенных; по данным полиции, 17 из них задержаны.
В Гуаякиле власти перекрыли дороги, приостановили работу вокзала и призвали население не покидать дома. После того как в Кито зафиксировали случаи мародерства, в центр столицы стянули военную технику, усилили меры безопасности в аэропорту, а все учебные заведения перешли на дистанционный режим работы.
Международная реакция
Лидеры стран Южной Америки — Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу — поддержали власти Эквадора и призвали к консолидированной борьбе с наркопреступностью. Поддержку Кито выразила Организация американских государств (ОАГ), куда входят 34 страны Северной и Южной Америки. Перу усилила охрану границы и ввела режим ЧП в своих северных районах. Россия осудила действия преступников и выразила надежду на то, что власти страны смогут вернуть контроль над ситуацией. Китай также поддержал действия Кито и приостановил работу своих диппредставительств в Эквадоре. США приостановили оказание консульских услуг в стране.
За последние полгода это уже третий случай, когда в Эквадоре вводится чрезвычайное положение: в июле 2023-го режим 60-дневного ЧП вводился в тюрьмах из-за одновременно произошедших там бунтов, в августе — уже по всей стране в связи с убийством Вильявисенсио.
Чего добиваются преступные группировки
Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что политических целей у этих бунтов нет — преступники не собираются смещать правительство или устраивать в стране переворот. Главная цель — продемонстрировать свою силу и показать, что с ними надо считаться, пояснил директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, бывший посол России в Аргентине (1993–1996) Ян Бурляй.
«Бунты в тюрьмах в Эквадоре — явление распространенное. Хотя захват телеканала — случай беспрецедентный, таких публичных вызовов власти они еще не бросали, — сказал РБК эксперт. — Уголовники довольно жестко контролируют ряд экономических сфер в стране. В последнее время также намечается смычка обычных граждан с колумбийской наркомафией. Эквадор пытаются превратить в международный хаб наркоторговли». У соседней Колумбии большой опыт борьбы с наркоторговцами, в ней активно участвует Управление по борьбе с наркотиками США; у Эквадора же такого опыта нет, отметил эксперт. Поскольку граница достаточно прозрачна, колумбийские наркокартели ввозят наркотики в Эквадор, а оттуда уже в другие страны.
По данным организации InSight Crime, которая отслеживает информацию о преступности в регионе, среди стран Латинской Америки Эквадор занимает второе место по объему изъятого кокаина: в 2022 году полиция конфисковала около 180 т наркотика. Больше изъяли только в Колумбии — 352 т.
Наркоторговцам нужно, чтобы им дали возможность заниматься их бизнесом; они хотят показать, что занимают важное место в стране, а государство не готово терпеть незаконную структуру, претендующую на право на насилие, отметил профессор СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Он обратил внимание, что за последние восемь лет ситуация с преступностью в Эквадоре стала хуже: еще в 2016 году он был на втором месте по уровню безопасности в Латинской Америке, а сегодня считается одной из самых небезопасных стран. «Связано это в том числе и с наркотрафиком. Когда его теснят из одного места, он перемещается в другое — из Колумбии в Перу, из Перу в Мексику и Эквадор и так далее», — пояснил РБК эксперт.
Но дело не только в этом: по оценке Хейфеца, на ситуацию повлияла и политика двух последних правительств — Ленина Морено и Гильермо Лассо, которые снижали роль государства в экономике. «Как только они стали сокращать присутствие государства в сельских регионах, образовавшийся вакуум заняли преступные группировки, — пояснил эксперт. — Если говорить об экономическом аспекте, то понятно, что вырастить полкило коки гораздо выгоднее, чем 50 кг бананов. До той поры, пока государства не смогут обеспечить справедливые цены, которые позволят людям жить не впроголодь, проблема с наркоторговлей будет сохраняться».
Что будет с эквадорскими бананами
Эквадор — основной поставщик бананов для России. На долю этой страны приходится около 96% всего российского импорта бананов, оценивала в 2020 году консалтинговая компания «НЭО Центр». В 2022 году, когда крупнейшие международные логистические компании отказались работать с Россией из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, в поставках бананов возникли перебои. По итогам 2022 года импорт эквадорских бананов упал на 2%, до 82,88 млн ящиков (вес одного ящика — 18,14 кг), оценивала Ассоциация экспортеров бананов Эквадора. В январе—ноябре 2023 года поставки составили 67,3 млн ящиков — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Делать какие-то выводы о влиянии беспорядков в Эквадоре на поставки бананов в Россию пока рано, должно пройти хотя бы несколько дней, говорит генеральный директор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий. Поставка бананов, по ее словам, — сложный процесс, в котором задействовано множество предприятий — плантации, сортировочные центры, логистические операторы, порты и проверяющие органы. Ситуация будет зависеть от того, насколько они окажутся затронуты, но пока нет информации, например, о том, что в Эквадоре перекрывают дороги, объясняет Козий. К тому же часть фруктов находится в пути — доставка из Эквадора в Россию по морю занимает от трех недель, указывает Козий. В случае если в отгрузках бананов возникнет перерыв в несколько дней, это несильно отразится на поставках, но перерыв в несколько недель может привести к дефициту, не исключает эксперт.
Экспорт бананов из Эквадора в Россию и другие страны «остается в норме, он не прерывался» — и порты, и судоходные линии продолжают работать в обычном режиме, заявил РБК президент Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар. В пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили РБК, что не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора.
На данный момент давать какие-то прогнозы преждевременно, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, за 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию составил более 1,306 млн т, ключевые поставки (более 1,302 млн т) пришлись на Эквадор.
При этом российские импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, сообщила РБК президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина. По ее словам, партнеры предупредили, что вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями. Поставщики не исключили, что, даже если ситуация скоро стабилизируется, они в силу форс-мажорных обстоятельств не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.
Бананы — самый популярный фрукт у россиян: на них приходится почти 22% всех покупок фруктов в торговых сетях, оценивала исследовательская компания NielsenIQ (данные за год с ноября 2022 по октябрь 2023 года). Для сравнения: на яблоки пришлось 16,3% всех продаж в денежном выражении. Ослабление курса рубля в 2023 году заметно отразилось на стоимости бананов: в октябре стоимость 1 кг этих фруктов в рознице впервые превысила 140 руб., в ноябре рост продолжился.