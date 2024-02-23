 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Эквадора объяснил отказ от передачи советской техники США

Президент Нобоа: Эквадор отказался передать советскую технику США из-за Украины
Эквадор отказался передать советскую технику США, поскольку они собирались отправить ее Украине, а Кито не хочет быть стороной конфликта, заявил президент Нобоа. Россия предупреждала, что расценит это как недружественный шаг

Эквадор отказался от передачи советской военной техники США из-за намерения Вашингтона передать ее Украине, заявил эквадорский президент Даниэль Нобоа в интервью CNN Español.

«Мы не хотим создавать триангуляцию вооружений. К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет использовано для вооруженного конфликта на Украине, мы не хотим быть его стороной», — сказал он, добавив, что Россия «права».

Нобоа отметил, что Москва является третьим по важности торговым партнером Кито, а также подчеркнул, что Эквадор не готов нарушать какие-либо международные договоры.

Власти Эквадора передумали поставлять США российскую технику
Политика
Даниэль Нобоа

В январе Нобоа рассказал о планах отправить старую советскую технику США в обмен на новую. Эквадорский президент назвал ее «металлоломом» и заявил, что в таком случае это не противоречит международным соглашениям. Вашингтон, в свою очередь, собирался передать технику Киеву.

Москва заявила, что расценит такие действия Кито как «недружественный шаг», «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете» и поиске возможного посредничества между Москвой и Киевом. Российская сторона осуждает другие страны за военную помощь и поставки оружия Киеву.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и служат переносчиками холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы тот пересмотрел свое решение. 16 февраля глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что поставки бананов в Россию разрешены с пяти эквадорских предприятий.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На следующий день посол России в Эквадоре Владимир Спринчан объявил, что Кито отказался от поставки советской техники Вашингтону. Позже глава МИД страны Габриэлла Соммерфелд подтвердила это решение, отметив, что президент «дал четкое указание» не поставлять военную технику странам, вовлеченным в «международный вооруженный конфликт».

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эквадор военная техника передача
Материалы по теме
Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора
Политика
США пообещали передать Украине российскую технику, полученную от Эквадора
Политика
Власти Эквадора передумали поставлять США российскую технику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Захарова пообещала добиваться от Литвы обеспечения транзита в Калининград Политика, 08:26
Британия попросила Бразилию повлиять на Россию в вопросе Украины Политика, 08:14
Президент Эквадора объяснил отказ от передачи советской техники США Политика, 08:10
МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн Политика, 07:28
Зеленский исключил заключение новых минских соглашений Политика, 06:55
В Новосибирске загорелся склад с продуктами питания Общество, 06:48
Шойгу вручил военным ордена Мужества и медали «За отвагу» Политика, 06:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В перечень машин для чиновников добавили Citroen Общество, 06:12
В Минобороны Украины сообщили о «десятках» прибывших БТР M113 Политика, 05:50
Первый частный космический аппарат США совершил посадку на Луну Технологии и медиа, 05:29
Участие Израиля в «Евровидении» оказалось под вопросом Общество, 05:26
Число уроков истории в школах увеличат, сократив обществознание Общество, 04:45
США предостерегли Россию от размещения ядерного оружия в космосе Политика, 04:28
Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн данных о россиянах за один раз Технологии и медиа, 04:16