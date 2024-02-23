Президент Эквадора объяснил отказ от передачи советской техники США

Эквадор отказался передать советскую технику США, поскольку они собирались отправить ее Украине, а Кито не хочет быть стороной конфликта, заявил президент Нобоа. Россия предупреждала, что расценит это как недружественный шаг

Эквадор отказался от передачи советской военной техники США из-за намерения Вашингтона передать ее Украине, заявил эквадорский президент Даниэль Нобоа в интервью CNN Español.

«Мы не хотим создавать триангуляцию вооружений. К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет использовано для вооруженного конфликта на Украине, мы не хотим быть его стороной», — сказал он, добавив, что Россия «права».

Нобоа отметил, что Москва является третьим по важности торговым партнером Кито, а также подчеркнул, что Эквадор не готов нарушать какие-либо международные договоры.

В январе Нобоа рассказал о планах отправить старую советскую технику США в обмен на новую. Эквадорский президент назвал ее «металлоломом» и заявил, что в таком случае это не противоречит международным соглашениям. Вашингтон, в свою очередь, собирался передать технику Киеву.

Москва заявила, что расценит такие действия Кито как «недружественный шаг», «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете» и поиске возможного посредничества между Москвой и Киевом. Российская сторона осуждает другие страны за военную помощь и поставки оружия Киеву.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах нашли муху-горбатку, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и служат переносчиками холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы тот пересмотрел свое решение. 16 февраля глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что поставки бананов в Россию разрешены с пяти эквадорских предприятий.

На следующий день посол России в Эквадоре Владимир Спринчан объявил, что Кито отказался от поставки советской техники Вашингтону. Позже глава МИД страны Габриэлла Соммерфелд подтвердила это решение, отметив, что президент «дал четкое указание» не поставлять военную технику странам, вовлеченным в «международный вооруженный конфликт».