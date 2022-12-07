Bloomberg узнал о планах Британии объявить о новых санкциях против России

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания объявит о новом пакете санкций в пятницу, 9 декабря. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, санкции будут направлены против российских физических и юридических лиц, в особенности связанных с коррупцией и нарушениями прав человека. Также новый пакет ограничений будет нацелен на борьбу с уклонением от существующих санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о содержании девятого пакета санкций ЕС против России. Евросоюз предлагает ввести ограничения против 200 физических и юридических лиц. По словам фон дер Ляйен, в список войдут военные, оборонные предприятия, члены Госдумы и Совфеда, министры, губернаторы и политические партии. Санкции также коснутся трех российских банков, включая полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР). Экспортные ограничения будут введены на товары двойного назначения, а также ключевые химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику, ИТ-компоненты, которые могут быть использованы в российской военной промышленности, и беспилотники.

Великобритания в текущем году неоднократно вводила ограничения против российских граждан и компаний. Последний раз новые санкции были оглашены 30 ноября в отношении 22 российских чиновников. В черный список тогда вошли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев и председатель ЦИК Элла Памфилова. Всем лицам, попавшим под санкции, запрещено въезжать в Великобританию, их активы в стране (при наличии) заморожены.

Всего, как указали в МИД страны, в список попали свыше 1,2 тыс. физлиц и более 120 организаций. Среди них — президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан; из организаций — Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот», «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод.