FT узнала об отказе Венгрии поддержать новые санкции против России

FT узнала об отказе Венгрии поддержать девятый пакет санкций ЕС против России

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Венгрия выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине, пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

«Это становится довольно предсказуемым», — констатировал один из собеседников издания. По словам дипломатов, европейские страны опасаются, что Венгрия «возьмет в заложники» все предстоящие решения ЕС, по которым требуется единогласное решение всех стран союза. «Нам следует ожидать радикальных шагов, мы должны быть готовы», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Помимо девятого пакета санкций против России, еще одно решение, которое Будапешт может наложить вето, — это расширение Шенгенской зоны, кандидатами на вступление в которую являются Хорватия, Румыния и Болгария.

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