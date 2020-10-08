Президент Киргизии назвал условие отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что хочет вернуть ситуацию в стране в правовое поле и для этого готов подписать все «необходимые решения». Заявление опубликовано на сайте главы государства.

Он назвал приоритетом целостность государства, единство народа и спокойствие общества и добавил, что готов покинуть пост при определенных обстоятельствах.

«Я готов уйти с поста президента, как только нынешняя ситуация будет возвращена в правовое русло, все госструктуры и правительство получат правовой статус, и страна будет на правильном пути», — сказал он.

Материал дополняется.