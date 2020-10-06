Протестующие захватили мэрию Бишкека

Сотрудники муниципалитета сообщили, что их все еще пропускают в здание по удостоверениям. В ночь на 6 октября демонстранты прорвались в парламент и освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Участники протестных акций в Бишкеке захватили здание мэрии города. Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на мэра Азиза Суракматова.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Информацию подтвердили изданию Kaktus.media в муниципалитете Бишкека. Но там также сообщили, что сотрудники мэрии работают в штатном режиме, в здание их пропускают по удостоверениям.

При этом издание пишет, что местонахождение Суракматова сейчас не известно. «Интерфакс» передает, что мэр не доступен для комментариев, его помощники и работники муниципалитета не могут прояснить ситуацию.

В ночь на 6 октября митингующие в столице смогли прорваться на территорию Белого дома, где находятся парламент и администрация президента. Позднее там начался пожар. Источники ТАСС сообщали, что в здании с полуночи (21:00 мск 5 октября) не было сотрудников и депутатов. При этом пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева заявила, что тот находился на рабочем месте до 2:00 по местному времени (23:00 мск 5 октября) и «проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами».

Кроме того, протестующие сломали ворота здания Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО находился бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, и потребовали освободить его; после переговоров с руководством госкомитета экс-главу государства выпустили из СИЗО.

Протесты в Бишкеке начались 5 октября, сразу после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Преодолеть семипроцентный барьер смогли только четыре из 16 партий. Они потребовали проведения повторных выборов. Силовики начали разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо с помощью водометов и светошумовых гранат, пострадали 590 человек, один из них скончался.

Жээнбеков призвал протестующих к благоразумию. Он заявил, что контролирует ситуацию, рекомендовал ЦИК республики изучить материалы, связанные с нарушениями на выборах, и не исключил, что итоги могут аннулировать.