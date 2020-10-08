Песков сравнил ситуацию в Киргизии с бардаком и хаосом

Протестующие у Дома правительства Киргизии (Фото: Владимир Воронин / AP)

Ситуация в Киргизии напоминает бардак и хаос. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация напоминает бардак и хаос», — сказал Песков, а также выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии.

Ранее заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова, в связи с чем приказал закрыть границы в республике. Спустя несколько часов пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков сейчас работает в Бишкеке.

Позже Жээнбеков провел телефонный разговор со спикером Жогорку Кенеш (парламента страны) Мыктыбеком Абдылдаевым. В ходе него Жээнбеков заявил, что он является легитимным президентом, а также пообещал вернуть ситуацию в правовое поле, в том числе произвести кадровые назначения.