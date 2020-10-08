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Протесты в Киргизии ,  
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В Киргизии заявили об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова

В Киргизии «потеряли» президента — найти Сооронбая Жээнбекова не могут ни Совбез, ни МВД. Пограничникам на всякий случай приказали не выпускать президента из страны
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Global Look Press)

Местонахождение действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, передает «Интерфакс».

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова (подал в отставку 6 октября. — РБК) неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — сообщил он.

И.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября, также сообщил, что он не знает, где находится президент. «Я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — цитирует его слова 24.kg.

РБК обратился за комментарием в аппарат президента Киргизии. На звонки в аппарате главы государства никто не ответил. «РИА Новости» сообщает, что в пресс-службе президента Киргизии заявили, что Жээнбеков находится в Бишкеке и «ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло».

Накануне Жээнбеков выступил с обращением к гражданам Киргизии и ко всем политическим силом. Оно было опубликовано на его странице в Facebook вечером 7 октября. Президент заявил, что Киргизия переживает «самый тяжелый период», однако он решил не вводить чрезвычайное положение из опасения вооруженного конфликта. Так же он отдал приказ не подавлять протесты силой. «Желаю всем сторонам терпения и сдержанности.
Я призываю вас поставить интересы государства выше своих собственных.
Вернемся в сферу права и выйдем из этой ситуации полюбовно.
Уважаемые соотечественники, первая задача сегодня — обеспечение мира и общественного порядка в Кыргызстане!», — говорилось в обращении.

В Киргизии создали второй координационный совет оппозиции
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

В Киргизии к настоящему моменту сложилось несколько центров власти. В стране после протестов 6 октября, вызванных прошедшими парламентскими выборами, сформировано два параллельных координационных совета оппозиции, один из которых объявил о роспуске действующего состава парламента. Итоги самих выборов признаны недействительными. На свободу из СИЗО вышел экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, арестованный в 2019 году по обвинениям в злоупотреблении полномочиями.

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Авторы
Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Киргизия
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