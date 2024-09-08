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Военная операция на Украине ,  
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Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара России

Директор ЦРУ Бернс: подлинный риск ядерного удара существовал осенью 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон два года назад подозревал Москву в намерении применить ядерное оружие, после чего была организована встреча глав ЦРУ и СВР, рассказал Бернс. Путин неоднократно говорил, что не видит необходимости применять ядерное оружие
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Em Fitzgerald / Reuters)

Осенью 2022 года существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии, организованном Financial Times. Трансляция шла на YouTube.

Так он ответил на вопрос модератора беседы, спросившей, есть ли информация о «российской эскалации», которой ЦРУ не делится с британской разведкой МИ-6, чем вызвала смех в зале. Глава спецслужбы сказал, что никому не следует недооценивать риски эскалации.

«Я никогда не думал так, однако, и это мнение моего агентства, мы должны быть излишне запуганы этим», — добавил Бернс.

Директор ЦРУ напомнил, что в конце 2022 года он по поручению президента встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации, и мы продолжаем говорить об этом очень прямо».

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В сентябре 2022 года российский президент после подписании договоров о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской области упомянул, что для защиты территориальной целостности страны и обеспечения безопасности новых регионов могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства».

Этим летом Путин назвал применение ядерного оружия «теоретически возможным», если возникнет угроза территориальной целостности России, независимости, суверенитету и существованию государства. Тогда он отметил отсутствие необходимости в такого рода действиях.

МИД России настаивает, что Москва никому не угрожает применением ядерного оружия.

Встреча Бернса и Нарышкина, о которой идет речь, состоялась в середине ноября 2022 года в Анкаре. Глава СВР подтвердил обсуждение с коллегой ядерной безопасности и назвал беседу содержательной. В свою очередь, директор ЦРУ охарактеризовал беседу как «довольно удручающую» и заявил об «очень вызывающем отношении» со стороны Нарышкина, но тот в заочном ответе усомнился, что встреча продлилась бы 2,5 часа, если бы на ней царила такая атмосфера.

Как выяснил CNN, американская сторона начала готовиться к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине с конца 2022 года. Этому предшествовал анализ, изучение ситуации и получение новых чрезвычайно важных разведданных. По словам источника CNN, США хотели сформировать план действий заранее, если «немыслимое событие действительно произойдет». 

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