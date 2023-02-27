Нарышкин ответил на слова главы ЦРУ о дерзком поведении на встрече

Встреча в Анкаре вряд ли могла бы продолжаться два с половиной часа, если бы кто-то вел себя на ней «дерзко, грубо, высокомерно», сказал директор СВР. Бернс ранее рассказал о «вызывающем отношении» Нарышкина на переговорах

Сергей Нарышкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что Нарышкин вел себя «дерзко и высокомерно» во время их последней встречи в Анкаре, заявил, что беседа продолжительностью более 2,5 часа прошла в комфортной обстановке и была содержательной. Его слова приводит «РИА Новости».

«И одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно», — сказала глава СВР журналистам.

Нарышкин добавил, что уважает Бернса «и как очень опытного, искусного дипломата, и как своего коллегу, имеющего, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления».

Глава ЦРУ охарактеризовал встречу с российским коллегой осенью прошлого года как «довольно удручающую». «Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — рассказал он.

Нарышкин и Бернс встречались в турецкой столице в середине ноября 2022 года. По словам временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд, речь шла о ядерных рисках. Урегулирование конфликта на Украине сторонами не затрагивалось, говорила она.

Директор СВР затем подтвердил, что обсуждал с коллегой ядерную безопасность. Он отметил, что наиболее часто употреблявшимися словами были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим». В середине января он не исключил, что вновь может переговорить с Бернсом, назвав предыдущий разговор «содержательным»: они «много успели сказать друг другу, прояснить позиции». Возможность новой встречи допустили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в общении Нарышкина и Бернса «есть польза».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре заявил, что переговоры глав разведок России и США «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации».