CNN узнал о подготовке США к ядерному удару России на Украине

CNN: США с конца 2022 года готовятся к удару России по Украине ядерным оружием

США в 2022 году узнали об обсуждении в России удара по Украине ядерным оружием, это привело к проработке должной реакции, пишет CNN. Путин в 2022 году обещал защищать территорию России «всеми имеющимися средствами»

Фото: Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В конце 2022 года США начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием, сообщили CNN два высокопоставленных источника в президентской администрации.

По их словам, такое решение приняли не из-за одного предположения, а на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных. Один из собеседников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили».

США должны были составить планы, чтобы отреагировать лучшим образом, если «немыслимое событие действительно произойдет». «Это наше право — тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого избежать», — подтвердил второй источник.

Как сообщала Financial Times прошлым летом, США, Франция и Великобритания предупредили Россию, что нанесут удар по российским силам, если та применит тактическое ядерное оружие на Украине. По данным издания, после этого президент России Владимир Путин на несколько месяцев «отказался от риторики о ядерном оружии».

С конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, если будут признаки подготовки к атаке и сам удар. Источник телеканала отметил, что вряд ли многие из присутствовавших ожидали, что будут усердно заниматься предотвращением того, что несколько лет назад считалось признаком ушедшей эпохи.

Кроме того, США втайне связались с ключевыми союзниками, Индией, Китаем и передали свои опасения Москве: госсекретарь Энтони Блинкен «напрямую» уведомил о них своего коллегу, Сергея Лаврова, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил главе Генштаба Валерию Герасимову, а директор ЦРУ Билл Бёрнс поехал для беседы с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Турцию.

Триггером для применения Россией ядерного оружия против Украины могло бы стать окружение или некое катастрофическое поражение, что Москва могла посчитать «предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству», предполагали в Белом доме.

Ситуация в Херсоне, из которого российские войска отошли в ноябре 2022 года, вызывала особое опасение, сообщает телеканал. Однако на новый уровень тревогу в США подняли переговоры о возможном ядерном ударе, которые велись «на более низких уровнях российской системы». Собеседники CNN подчеркнули, что разведданные не бывают однозначными и «черно-белыми», однако уровень риска превысил ту черту, которая прежде не пересекалась.

Однако с тех пор США не заметили никаких признаков, которые бы могли говорить о подготовке к ядерному удару, риск снизился в связи с меньшей динамикой на поле боя, но в ближайшие месяцы опасность может возрасти, считают источники.

Путин осенью 2022 года пообещал защищать территорию России «всеми имеющимися средствами». Это было сказано после присоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В феврале 2024 года он вновь повторил, что «последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными». «Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — предупредил Путин.

«Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе — в европейских столицах, в США, — это крайне безответственно», — считает его представитель Дмитрий Песков.