Нарышкин подтвердил, что обсудил с главой ЦРУ ядерную безопасность

На встрече с главой ЦРУ в Анкаре чаще всего звучали слова «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

️Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался в Анкаре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и обсуждал с ним ядерную безопасность. Он сказал это в интервью «РИА Новости».

О том, что целью этой встречи было обсуждение ядерной безопасности и «управление ядерными рисками», накануне сообщила агентству поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд, хотя, по ее словам, стороны не обсуждали урегулирование ситуации на Украине.

«Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — сказал Нарышкин.

В середине ноября о встрече российской и американской делегаций в Анкаре написал со ссылкой на источник «Коммерсантъ». По данным газеты, в составе делегации был Нарышкин. Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что с главой СВР встречался глава ЦРУ Уильям Бернс, а темой встречи были потенциальные последствия возможного применения ядерного оружия Россией. По данным турецкого телеканала NTV, встреча прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции.

Кремль сначала прокомментировал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об этой встрече. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры были и что они состоялись по инициативе США, но раскрывать их содержание не стал. В Белом доме главной темой переговоров назвали «стратегическую стабильность», заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представители России и США не проводили встреч после начала спецоперации на Украине 24 февраля, до консультаций в Анкаре делегации двух стран встречались в Женеве в начале января 2022 года, где обсуждались требования России о нерасширении Североатлантического альянса. Договориться не удалось.