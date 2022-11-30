Нарышкин подтвердил, что обсудил с главой ЦРУ ядерную безопасность

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Минфин занял на аукционах ОФЗ в два раза меньше, чем предлагали инвесторы Инвестиции, 17:18
Минобороны заявило о полном контроле над Авдеевкой в ДНР Политика, 17:17
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 17:15
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 17:12
Захарова сочла «дном» предлагаемый Западом потолок цен на нефть из России Политика, 17:11
Тренер покинул сборную Ирана после поражения от США. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Отчет Morgan Stanley показал ожидание новых банкротств в криптоотрасли Крипто, 16:56
Путин обсудил торговлю и совместные проекты с президентом Узбекистана Политика, 16:52
Почему устарела система штрафов за нарушение правил дорожного движения Партнерский проект, 16:52
Французский багет признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО Life, 16:51
Uniper решила подать иск к «Газпрому» на €11,6 млрд Бизнес, 16:50
Заоблачные технологии: в России появился новый вид АТС РБК+, 16:49
Кейрош покинул пост главного тренера сборной Ирана после неудачи на ЧМ Спорт, 16:38
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Нарышкин подтвердил, что обсудил с главой ЦРУ ядерную безопасность

На встрече с главой ЦРУ в Анкаре чаще всего звучали слова «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

️Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался в Анкаре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и обсуждал с ним ядерную безопасность. Он сказал это в интервью «РИА Новости».

О том, что целью этой встречи было обсуждение ядерной безопасности и «управление ядерными рисками», накануне сообщила агентству поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд, хотя, по ее словам, стороны не обсуждали урегулирование ситуации на Украине.

«Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — сказал Нарышкин.

В середине ноября о встрече российской и американской делегаций в Анкаре написал со ссылкой на источник «Коммерсантъ». По данным газеты, в составе делегации был Нарышкин. Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что с главой СВР встречался глава ЦРУ Уильям Бернс, а темой встречи были потенциальные последствия возможного применения ядерного оружия Россией. По данным турецкого телеканала NTV, встреча прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции.

Кремль сначала прокомментировал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об этой встрече. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры были и что они состоялись по инициативе США, но раскрывать их содержание не стал. В Белом доме главной темой переговоров назвали «стратегическую стабильность», заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представители России и США не проводили встреч после начала спецоперации на Украине 24 февраля, до консультаций в Анкаре делегации двух стран встречались в Женеве в начале января 2022 года, где обсуждались требования России о нерасширении Североатлантического альянса. Договориться не удалось.

Читайте на РБК Pro
Фото: Lucas Jackson / Reuters «Мне нужно 8 часов сна в сутки. Вам тоже»: CEO Shopify — о распорядке дня
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
Увидел — плати: почему все крупнейшие стриминговые сервисы поднимают цены
Фото: Francois Nel / Getty Images Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Фото: Gabrielle Lurie / Reuters Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Фото: Shutterstock Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей
Фото: Shutterstock Инфляция в Турции бьет рекорды. Что будет дальше с лирой
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Нарышкин ЦРУ Уильям Бернс СВР ядерная безопасность
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
США заявили о готовности к диалогу по ядерным ракетам «как можно скорее»
Политика
Консультации России и США по ядерному оружию перенесли
Политика
Лидер КНДР назвал конечной целью обладание самым мощным ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter