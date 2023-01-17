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Нарышкин допустил новую встречу с главой ЦРУ США

Директор СВР Нарышкин назвал возможной новую встречу с главой ЦРУ США Бернсом
Уильям Бёрнс
Уильям Бёрнс (Фото: Tom Williams / CNP / Global Look Press)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что его новая встреча с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом возможна.

«Возможно», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, состоится ли еще встреча в таком формате, и отметив, что ее сроки могут быть определены сторонами «по договоренности».

По словам Нарышкина, его ноябрьская встреча с Бернсом в Турции была «содержательной», стороны «много успели сказать друг другу, прояснить позиции».

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября в Анкаре. По данным турецкого телеканала NTV, встреча прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции.

Темой встречи были потенциальные последствия возможного применения ядерного оружия Россией, передавал Reuters со ссылкой на источники. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главной темой переговоров была «стратегическая стабильность», это было поддержание «рутинных контактов». Сам Нарышкин позже подтвердил, что обсуждал с Бернсом ядерную безопасность.

Урегулирование конфликта на Украине не обсуждалось на встрече глав СВР и ЦРУ, говорила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

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Сергей Нарышкин Служба внешней разведки СВР ЦРУ Уильям Бернс встреча
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