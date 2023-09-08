Лавров заявил о попытках подрыва «Голубого» и «Турецкого» потоков

Лавров вслед за Путиным заявил об угрозах для проходящих в Черном море газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Почти год назад произошла диверсия на «Северных потоках» в Балтике, ее организаторы пока не установлены

Сергей Лавров (Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

Россия патрулирует те районы Черного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», поскольку есть данные об их возможном подрыве, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в Бангладеш.

«Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток». <...> Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки», — сказал он (цитата по ТАСС).

Об угрозах для этих трубопроводов 4 июня, после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил и президент Владимир Путин. По его словам, беспилотники для атак на суда, охраняющие эту инфраструктуру, выходят из черноморских портов Украины.

Например, в мае атаке подвергся российский военный корабль «Иван Хурс», три морских дрона, которые в ней участвовали, были уничтожены.

Взрыв на двух газопроводах системы «Северный поток» произошел 26 сентября прошлого года. Путин говорил , что они были разрушены в результате диверсии, и винил в ее совершении «англосаксов». Минобороны заявляло о причастности Британии к произошедшему, Лондон отвергал эти данные.

О других версиях случившегося сообщали различные западные СМИ. Например, немецкая газета Die Zeit писала, что в организации подрыва использовалась яхта, арендованная компанией из Польши, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам. The New York Times также сообщала о возможном участии в атаке «проукраинской группировки».

Киев отвергал свою причастность к атаке. Путин называл эту версию «чушью», поскольку «взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».