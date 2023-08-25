Spiegel написал об украинских следах в деле о взрыве «Северных потоков»

Следователи считают, что организовать взрыв с помощью ранее упоминавшейся яхты «Андромеда» было возможно, а одним из причастных называется военнослужащий ВСУ из Днепра — некий Валерий К., говорится в материале Spiegel и ZDF

Яхта «Андромеда» (Фото: Oliver Denzer / Reuters)

Следователи федеральной и уголовной полиции, а также Генпрокуратуры Германии почти не сомневаются, что трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвал украинский спецназовец, говорится в расследовании журнала Spiegel и телеканала ZDF.

Авторы материалы со ссылкой на источники среди спецслужб, следователей, чиновников и политиков заявляют, что «поразительное количество следов вели на Украину». Следователи уверены, что устроившие подрыв члены группы находились на Украине и до, и после произошедшего, говорится в материале.

Возможные мотивы в следственных кругах также представляются «ясными»: целью было лишить Москву источника дохода, который мог бы быть использован для ведения военной операции на Украине, говорится в статье.

В центре внимания следствия, по данным авторов материала, по-прежнему остается яхта «Андромеда». Версия об ее использовании, изначально вызывавшая сомнения, получила экспертную основу. В ходе конфиденциального заседания в Бундестаге федеральный прокурор сказал: «Оценка экспертов такова: да, это возможно, и с такой яхтой, как та, о которой мы здесь говорим», пишут авторы материала.

Для аренды лодки, предполагаемые организаторы взрыва, использовали поддельные документы. Один из них, предположительно, Валерий К. родом из Днепра и, вероятно, военнослужащий ВСУ, использовал румынский паспорт на имя Штефана Марку из Молдавии с переклеенной фотографией.

Немецкие журналисты нашли Штефана Марку под Кишеневом. Он подтвердил, что номер паспорта совпадает с ранее ему выданным. При этом мужчина отметил, что пользовался им в 2019 году, а потом получил новый, в результате чего предыдущий оказался аннулирован. Сразу после этого, как заявил Марку, старый документ он сжег.

Мужчина добавил, что не понимает, как оказался связанным с историей вокруг взрывов трубопроводов, а также сообщил, что с ним не общались ни полиция, ни секретные службы.

Что касается Валерия К., то немецкие журналисты побывали на окраине Днепра и пообщались с Любовью К., предположительно, бабушкой мужчины. Она подтвердила, что ее внук по имени Валерий служит в армии, но сказала, что не знает, чем он сейчас занимается. Давняя подруга Валерия К. по имени Инна, у которой от него есть сын, сейчас живет в Германии с родственниками мужчины. По информации авторов расследования, в мае к ним приходили с обысками.

Официально политики и генеральная прокуратура не хотят делать каких-либо выводов по поводу хода расследования. Авторы материала указывают, что немецкие власти не могут вести следствие на Украине и никакой поддержки в этом плане от Киева «ждать не приходится».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали. Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

В июне нидерландские NOS и Nieuwsuur, а также немецкие Die Zeit и ARD выпустили расследование, в котором сообщили, что ЦРУ за три месяца до взрывов на «Северных потоках» предостерегало Украину от атаки на трубопроводы. Обращение к Киеву последовало после сообщения, полученного от разведки Нидерландов. О том, что США узнали о предполагаемых планах Украины от европейских союзников, писала также The Washington Post.

Как сообщала NOS, взрыв в итоге произошел примерно по тому же сценарию, о котором сообщала нидерландская разведка. Она же заявляла, что диверсией якобы должен был руководить главком ВСУ Валерий Залужный, при этом президент Владимир Зеленский об этом ничего не знал, отмечалось в материале.

Минобороны Украины опровергало причастность к взрывам, Зеленский говорил, что никогда бы не отдал соответствующий приказ.