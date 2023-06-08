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Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки»

Зеленский: Украина не причастна к взрывам на Nord Stream и боям в Белгородской области
Зеленский заявил, что «ничего подобного Украина не делала». WP писала, что США знали о планах Украины взорвать газопроводы за три месяца до инцидента. Власти России обвиняют в причастности к взрывам США и Великобританию
Фото: Владислав Кулёмза / Reuters
Фото: Владислав Кулёмза / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исключил причастность Киева к взрывам на «Северных потоках» и ведению боевых действий на территории Белгородской области. Об этом он заявил в интервью изданиям Die Welt и Politico.

Так, комментируя информацию The Washington Post о том, что американские спецслужбы знали о планах Украины атаковать газопроводы еще за три месяца до инцидента, Зеленский заявил: «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил».

Он призвал западных журналистов сначала представить реальные доказательства, а затем уже обвинять украинских военных в диверсиях на территории ЕС.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. 

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Президент России Владимир Путин обвинял в причастности к подрыву газопроводов «англосаксов», отметив, что им нарушение работы «Северных потоков» было выгодным. Публикации о причастности украинских диверсантов к взрыву он назвал «полной чушью». «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — считает Путин. Власти США и Великобритании причастность к взрывам исключают.

Зеленский также отверг причастность Украины к рейдам «Российского добровольческого корпуса» (РДК, часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ) и «Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) на территорию Белгородской области. «Мы не воюем на чужой территории. Мы освобождаем только свою», — подчеркнул Зеленский.

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С начала июня Минобороны уже несколько раз сообщало об отражении попыток прорыва украинских ДРГ в районе Шебекино Белгородской области. 4 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что бои с диверсантами ведутся в Новой Таволжанке.

За несколько часов до заявления Гладкова диверсанты, называющие себя представителями «Русского добровольческого корпуса», выпустили видеообращение с предложением передать пленных российских военных в обмен на возможность пообщаться с губернатором Гладковым. Встреча была предложена в храме в Новой Таволжанке.

Гладков назвал обратившихся к нему «негодяями, убийцами и фашистами». В то же время он заявил о готовности встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино. Через два часа после заявления Гладкова Минобороны России сообщило об отражении атаки диверсантов в Белгородской области. По данным военного ведомства, украинская ДРГ попыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам был нанесен артиллерийский удар, противник отступил.

Накануне Гладков опубликовал видео из поселка, на котором в том числе заявил, что на территории населенного пункта «противника нет».

«Русский добровольческий корпус» брал на себя ответственность за нападение на Брянскую область в начале марта. Тогда атаке подверглись села Любечане и Сушаны, погибли два человека.

Предполагаемые участники нападения — основатели РДК неонацисты Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексей Огурцов, а также актер Кирилл Канахин, игравший в эпизодах в российских сериалах, — объявлены в России в розыск.

РДК, а также легион «Свобода России» взяли на себя ответственность и за атаку на Белгородскую область 22 мая.

Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки»
Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Северный поток Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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