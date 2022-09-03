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ЕС ускорит шаг к независимости вопреки остановке «Северного потока»
Решение России прекратить поставки газа по «Северному потоку» не повлияет на решимость ЕС добиться энергетической независимости, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Шаг «Газпрома», к сожалению, не стал неожиданностью. Использование газа в качестве оружия не изменит решимости ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», — написал он в Twitter.
В Федеральном сетевом агентстве Германии, в свою очередь, что ФРГ «неуклонно и последовательно» продолжает прилагать усилия по укреплению независимости от импорта энергоносителей из России. «В результате сейчас мы лучше подготовлены, чем несколько месяцев назад», — сказал представитель регулятора ТАСС, заверив, что надежность поставок гарантирована.
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