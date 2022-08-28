Джонсон предупредил британцев об «ошеломляющих» счетах за электроэнергию

Решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине «напугало энергетические рынки», считает Джонсон

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Ближайшие месяцы будут «очень тяжелыми» для жителей Великобритании. Об этом уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон написал в статье для The Daily Mail.

«Предстоящие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут просто ошеломляющими. Многих из нас стоимость отопления наших домов уже пугает», — отметил он.

По словам премьер-министра Великобритании, на глобальный скачок цен на энергоносители повлияло решения президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Джонсон счел, что именно это «напугало энергетические рынки».

«Эти военные действия Путина дорого обходится британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Я боюсь, что Путин это знает. Ему это нравится», — подчеркнул он.

Он заверил, что британские власти помогут людям пережить кризис. «Колоссальные суммы денег налогоплательщиков уже направлены на то, чтобы помочь людям оплачивать свои счета», — говорится в статье.

Так, по £650 (46 тыс. руб.) должны передать 8 млн наиболее уязвимых домохозяйств этой осенью. В ноябре пенсионерам выделят еще по £300 (21 тыс. руб.), инвалидам — по £150 (10 тыс.), а всем плательщикам счетов за электроэнергию — по £400 (28 тыс. руб.).

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В сентябре британское правительство также объявит еще об одном огромном пакете финансовой поддержки.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы на случай протестов из-за резкого роста цен на электроэнергию и роста числа преступлений.

К середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem 26 августа сообщило, что цены на электричество в Великобритании с 1 октября вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.).

Энергоносители начали дорожать в европейских странах после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. В результате привычные цепочки поставок были нарушены, а в Европе резко выросли цены на коммунальные услуги и продовольствие.

Путин, комментируя рост цен в мире, неоднократно говорил, что Россия и ее «действия по освобождению Донбасса абсолютно ни при чем». «Сегодняшний рост цен — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии», — отмечал он.