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Промышленники в Австрии попросили у властей €2,5 млрд из-за цен на газ

Бизнес указал на то, что затраты на оплату электроэнергии становятся неподъемными. Промышленники предупредили, что это может привести к сокращению производства и росту безработицы

Промышленность в Австрии нуждается в срочной помощи государства, в том числе субсидиях из-за резкого подорожания газа и электроэнергии, заявил президент Федерации промышленности Австрии Георг Книлл, передает издание Kronen Zeitung.

По словам Книлла, сложившаяся ситуация — «более чем драматическая» из-за десятикратного повышения цен на газ и шестикратного — на электроэнергию в течение одного года.

«Существует риск сокращения производства и безработицы в Австрии, если не будут приняты быстрые и последовательные контрмеры», — заявил президент федерации.

Промышленники предложили несколько мер, которые, по их мнению, помогут им остаться на плаву. Среди них — увеличение обещанной властями субсидии, которая бы компенсировала выросшие расходы компаний, до €2,5 млрд и продление ее на следующий год. При этом Книлл подчеркнул, что компенсация цен на энергию должна осуществляться постоянно. Кроме того, бизнесу необходима дополнительная поддержка в сфере закупок и сбережения энергии.

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«Например, среднее промышленное предприятие с [обычными] затратами на электроэнергию около одного миллиона евро в год сейчас сталкивается с проблемой привлечения двенадцати миллионов евро для оплаты необходимой энергии в следующем году — в какой-то момент это просто становится невозможным», — заявил Книлл.

На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС принять решение об ограничении тарифов на электроэнергию. «Мы должны наконец остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках. А это можно сделать только с помощью европейского решения», — сказал он. Канцлер заявил, что тариф на электроэнергию должен быть отделен от цен на газ и приравнен к фактическим затратам на выработку.

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Чехия в свою очередь созовет встречу, на которой министры энергетики стран ЕС попытаются найти решение проблемы роста цен на энергорынке. «Рост цен на энергоносители свидетельствует о явном провале рынка. <...> Все эксперты сходятся во мнении, что если мы хотим найти решение, оно должно быть согласовано на европейском уровне», — пояснял премьер-министр Петр Фиала.

3 сентября в Праге прошел митинг с требованием отставки правительства. Участники требовали обеспечить поставки газа по низким ценам, «то есть в первую очередь из Российской Федерации», изменить систему оплаты электроэнергии, объявить нейтралитет Чехии, а также «освободить ее от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН».

Цены на газ начали расти на фоне проведения Россией операции на Украине. Летом, после резкого сокращения поставок по «Северному потоку», стоимость топлива приблизилась к мартовским рекордным значениям. «Газпром» допускал, что при сохранении текущей тенденции, по консервативным оценкам зимой цены на газ превысят $4000 за 1 тыс. куб. м.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Австрия цены на газ электроэнергия энергоносители
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