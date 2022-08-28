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Польские производители допустили сбой поставок продуктов из-за цен на газ

В польских магазинах из-за высоких цен на газ могут исчезнуть некоторые продукты, рассказали газете Wiadomości представители поставщиков.

Сама газета обратила внимание, что из-за подорожания углеводородов некоторые польские предприятия, связанные с работой пищевой промышленности, сократили производство товаров или закрылись вовсе. Так компания Grupa Azoty остановила производство удобрений и компонентов пластмассы, а химзаводы группы Capital сократили производство аммиака на 10%.

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В результате производители продуктов питания столкнулись с нехваткой ключевых компонентов, которые требуются для изготовления их товаров. В частности, речь идет об углекислом газе. В случае, если ситуация не улучшится, в течение двух-трех недель в магазинах перестанут продавать мясо, молочную продукцию и другие товары, отмечает газета.

В основном в пищевой промышленности газы используются для упаковки и увеличения сроков хранения готовых продуктов. Они также могут использоваться в пивоварении и при производстве газировок. Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений. Закрытие производств этих веществ из-за роста стоимости газа привело к падению производства углекислого газа, следует из публикации.

В мае Польша разорвала соглашение с российским «Газпромом», которое должно было действовать до конца 2022 года. Причиной стала приостановка поставок газа из-за отказа польских властей платить за него рублями. Россия ввела такой механизм для стран, которые внесла в список недружественных. В перечень попали те государства, которые ввели против Москвы санкции, в том числе все страны Евросоюза. Польша входит в это сообщество.

На фоне российской спецоперации на Украине и нарушения логистических цепочек цены на электроэнергию, газ и другие энергоносители начали резко расти. Стоимость также выросла на фоне жары в европейских странах, которая привела к падению уровня рек, что спровоцировало проблемы с транспортировкой по ним энергоносителей. Также снизилась выработка электроэнергии на ГЭС. По этим причинам коммунальные службы стали вынужденно использовать газ, писал Bloomberg.

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Ранее 16 августа биржевая цена на газ в Европе превысила $2500 за 1 тыс. куб. м., что стало максимумом с начала марта. Затем, 26 августа, цены увеличились до $3500 за 1 куб. м и приблизились к мартовскому рекорду в $3800. При этом в «Газпроме» не исключали, что зимой эта цифра превысит $4000.

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Польша продукты рост цен газ
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