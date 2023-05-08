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Госдеп ответил на слова главы разведки Украины про «убийство русских»

Госдеп в ответ на слова Буданова: США не оправдывают нападения на гражданское население
Комментируя гибель Дугиной, глава украинской разведки сказал о готовности «убивать русских» до «полной победы». Кремль счел его слова чудовищными, а Госдеп США напомнил, что не оправдывает гибель гражданских где бы то ни было
Ведант Патель
Ведант Патель (Фото: U.S. Department of State)

США не оправдывают нападения на гражданское население в России, на Украине и в других странах мира, заявил в ходе брифинга представитель Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание главы украинской разведки Кирилла Буданова об «убийстве русских».

«Мы очень ясно дали это понять. Мы не оправдываем нападения на гражданское население, будь то в России, на Украине или в любой другой части мира. И так продолжается по сей день», — сказал он.

Речь идет о заявлении, которое глава украинской разведки сделал, комментируя возможную причастность Киева к гибели Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. «Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», — сказал тогда Буданов.

Его слова в Кремле назвали чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — предупредил представитель российского президента Дмитрий Песков. В российском МИДе увидели в словах Буданова доказательства спонсирования США терроризма.

Дугина погибла в конце прошлого августа, в ее автомобиле сработало взрывное устройство, российская сторона обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. По информации The New Tork Times, американская разведка считает, что Киев причастен к произошедшему, причем нападение не было санкционировано Вашингтоном и тот бы постарался отговорить украинскую сторону от покушения, если был бы в курсе подготовки к нему. При этом сама публикация таких сведений в NYT была предупреждением Киеву, чтобы тот не повторял подобные шаги, говорил источник Politico.

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Власти Украины при этом отвергают обвинения в причастности к гибели Дугиной. Женщина не являлась тактической или стратегической целью для Киева, подчеркивал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что у Киева есть «другие цели» на территории Украины, пояснив, что имеет в виду «коллаборационистов и представителей российского командования».

В конце прошлого июня Следственный комитет России завел дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения террористического акта) в отношении Буданова в связи с его словами в интервью Financial Times. Ведомство расценило их как публичное выражение «угрозы совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдепартамент США Кирилл Буданов убийство Украина США
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