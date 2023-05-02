Суд приговорил к 3,5 годам связанных с убийством Дугиной фальсификаторов

Обвиняемые в подделке документов в связи с убийством Дугиной получили по 3,5 года колонии

Суд приговорил к трем с половиной годам колонии Александра Сучкова и Андрея Кузнецова за подделку СТС, с которым обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк передвигалась по России в августе 2022 года. Обвиняемые вину частично признали

Прощание с Дарьей Дугиной (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, подделавших свидетельство о государственной регистрации автомобиля (СТС), на котором обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк передвигалась по России, приговорили к трем с половиной годам в колонии общего режима каждого, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.

По версии следствия, Сучков и Кузнецов участвовали в организованной группе, занимающейся изготовлением поддельных документов и их сбытом. В начале августа 2022 года неустановленные лица из числа участников этой группы подыскали человека, желавшего прибрести поддельный документ — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя Вовк.

После этого Сучков изготовил графический проект указанного свидетельства, а Кузнецов — сам поддельный документ, «который в период с 17 по 21 августа 2022 года был использован Вовк при передвижении на транспортном средстве по территории Российской Федерации и выезде с территории Российской Федерации».

Подсудимых обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК России («подделка и сбыт документов с целью сокрытия другого преступления», максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы). Вину участники преступного сообщества признали частично.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа прошлого года: когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. СК завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк 1979 года рождения, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк, по данным ведомства, приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где живет Дугина. Она также присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию, утверждают в ФСБ.



По данным спецслужбы, Вовк помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который снабдил Вовк «поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы». Мужчина якобы приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва 20 августа.

В Киеве обвинения отвергли, заявив, что Украина, «безусловно, к этому не имеет отношения». «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — утверждал президент Владимир Зеленский.

Тем не менее 5 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что американские службы уверены в причастности Киева к убийству Дугиной, причем в украинском правительстве якобы санкционировали нападение, не посоветовавшись с США. Вашингтон выступил бы против, если бы Киев поделился своими планами, утверждают собеседники газеты.