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Захарова после слов Буданова заявила о спонсировании США терроризма

Захарова — о словах Буданова об «убийстве русских»: США спонсирует терроризм
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

Из заявлений украинских властей следует, что Вашингтон спонсирует терроризм, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

В интервью Yahoo News на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной напрямую не ответил, ограничившись заявлением об убийстве «русских в любой точке мира» «до полной победы Украины».

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк и еще одного фигуранта дела, который, по данным ФСБ, помогал в организации подрыва, арестовали заочно.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что американские службы уверены в причастности Киева к убийству Дугиной, причем в украинском правительстве санкционировали нападение, не посоветовавшись с США. Вашингтон выступил бы против такого шага, если бы Киев рассказал о своих планах, говорят собеседники газеты.

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Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что у Киева есть «другие цели» на территории Украины, пояснив, что имеет в виду «коллаборационистов и представителей российского командования».

Теги
Персоны
Мария Захарова Кирилл Буданов США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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