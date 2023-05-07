Захарова после слов Буданова заявила о спонсировании США терроризма
Из заявлений украинских властей следует, что Вашингтон спонсирует терроризм, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В интервью Yahoo News на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной напрямую не ответил, ограничившись заявлением об убийстве «русских в любой точке мира» «до полной победы Украины».
«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство.
Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк и еще одного фигуранта дела, который, по данным ФСБ, помогал в организации подрыва, арестовали заочно.
Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что американские службы уверены в причастности Киева к убийству Дугиной, причем в украинском правительстве санкционировали нападение, не посоветовавшись с США. Вашингтон выступил бы против такого шага, если бы Киев рассказал о своих планах, говорят собеседники газеты.
Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что у Киева есть «другие цели» на территории Украины, пояснив, что имеет в виду «коллаборационистов и представителей российского командования».