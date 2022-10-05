NYT сообщила об уверенности США в причастности Киева к убийству Дугиной

Дарья Дугина (Фото: dplatonova / Telegram)

Спецслужбы США считают, что в правительстве Украины санкционировали убийство в Подмосковье Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США.

Собеседники сказали газете, что власти США не были в курсе готовящегося убийства Дугиной, и выступили бы против него в случае консультаций Киева с Вашингтоном. По их словам, США никоим образом не участвовали в нападении, Вашингтон не передавал разведывательную информацию и не предоставлял какую-либо иную помощь. Чиновники США после убийства предостерегли украинских чиновников, добавили источники The New York Times.

В Киеве данные издания отвергли. «Еще раз подчеркну, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что у Киев есть «другие цели» на территории Украины, пояснив, что имеет в виду «коллаборационистов и представителей российского командования». «Но точно не Дугина», — подчеркнул Подоляк.

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