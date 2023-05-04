Разведка США не увидела данных для независимой оценки атаки на Кремль

Глава нацразведки США Хейнс: данных для независимой оценки атаки на Кремль пока нет

Фото: Reuters

Разведка США пока не обладает информацией, которая позволила бы дать независимую оценку атаке беспилотников на Кремль Об этом на слушаниях в Сенате заявила директор национальной разведки Эврил Хейнс. Трансляцию вел канал C-SPAN.

«Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», — сказала Хейнс.

Материал дополняется