Politico узнала о предупреждении США Украине из-за убийства Дугиной

Politico: публикация о причастности Украины к убийству Дугиной была предостережением Киеву

Опубликованные NYT данные об участии Украины в убийстве Дарьи Дугиной должны предостеречь Киев от дальнейших подобных шагов без согласования с США, пишет издание. На Украине отрицают причастность к нападению

Церемония прощания с Дарьей Дугиной (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Публикация в американских СМИ информации о причастности украинского правительства к убийству Дарьи Дугиной стала предупреждением Киеву, чтобы он больше не делал подобных шагов, утверждает источник издания Politico, знакомый с ситуацией.

«Публичное обнародование информации об этом было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять подобный провокационный шаг», — приводит издание данные источника.

Журналистка, дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа: ее автомобиль взорвался в Подмосковье, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ назвала исполнительницей убийства украинку Наталью Вовк, ее сообщником — Богдана Цыганенко, а подготовкой, по данным ведомства, занимались украинские спецслужбы. Вовк после убийства выехала в Эстонию, заявили в ФСБ.

Газета The New York Times (NYT) 5 октября со ссылкой на источники сообщила, что американские службы уверены в причастности Киева к убийству Дугиной, причем в украинском правительстве санкционировали нападение, не посоветовавшись с США. Вашингтон выступил бы против такого шага, если бы Киев рассказал о своих планах, говорят собеседники газеты.

В Киеве данные NYT опровергли. «Любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Кремле, комментируя публикацию, заявили, что с самого начала знали о причастности Украины к убийству Дугиной. «Если это (данные из стати NYT. — РБК) не фейк, то это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. Хочется надеяться, что это не попытка американских коллег снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинский режим», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.