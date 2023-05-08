Еврокомиссия оценила решение Зеленского заменить День Победы Днем Европы

Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Еврокомиссия приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского заменить праздник День Победы, который отмечался в стране 9 мая, на День Европы. Об этом говорится в Twitter Еврокомиссии.

«С завтрашнего дня, 9 мая, на Украине будет отмечаться День Европы. Мы тепло приветствуем заявление президента [Украины Владимира Зеленского]», — сказано в сообщении.

Зеленский ранее подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз. На Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы, с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

Президент также сказал, что направил в Верховную раду законопроект с предложением учредить 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал Зеленский.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Последний праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, говоря о решении украинского президента, назвала Зеленского «новым воплощением Иуды в XXI веке». «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех», — написала дипломат в телеграм-канале.