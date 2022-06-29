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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело против главы разведки Украины из-за слов о диверсиях

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, говорится на сайте ведомства.

Буданова обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения террористического акта), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Обвинение связано с заявлением Буданова, которое он сделал в интервью британской газете Financial Times в июне этого года и которое СК счел публичным выражением «угрозы совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях».

О каких именно словах Буданова идет речь, в сообщении Следственного комитета не уточняется. Однако начальник украинской разведки 27 июня в интервью FT рассказал об активизации «партизанской деятельности». Он отказался говорить, стояли ли за этим власти Украины.

СК заведет дело после слов главы украинской разведки о диверсиях в России
Политика
Кирилл Буданов

Поручение возбудить уголовное дело дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что следователи проверят информацию об украинских воинских подразделениях сил Украины, которые готовят теракты и диверсии в России, и изучат сообщения СМИ о том, что «командование ВСУ склоняло контрактников к совершению терактов». По версии ведомства, «военнослужащих принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов».

Теги
Следственный комитет России разведка Украина

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