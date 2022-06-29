СК завел дело против главы разведки Украины из-за слов о диверсиях

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Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, говорится на сайте ведомства.

Буданова обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения террористического акта), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Обвинение связано с заявлением Буданова, которое он сделал в интервью британской газете Financial Times в июне этого года и которое СК счел публичным выражением «угрозы совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях».

О каких именно словах Буданова идет речь, в сообщении Следственного комитета не уточняется. Однако начальник украинской разведки 27 июня в интервью FT рассказал об активизации «партизанской деятельности». Он отказался говорить, стояли ли за этим власти Украины.

Поручение возбудить уголовное дело дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что следователи проверят информацию об украинских воинских подразделениях сил Украины, которые готовят теракты и диверсии в России, и изучат сообщения СМИ о том, что «командование ВСУ склоняло контрактников к совершению терактов». По версии ведомства, «военнослужащих принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов».