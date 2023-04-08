WSJ: США открыты к творческим решениям для обмена журналиста Гершковича и пехотинца Уилана

WSJ узнала о готовности США к «творческим решениям» по обмену Гершковича

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали и арестовали в России в конце марта. ФСБ заподозрила его в шпионаже. США потребовали освободить его

Эван Гершкович (в центре) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США открыты к «творческим решениям» для потенциального обмена журналиста Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме. Репортер издания Гершкович был задержан в России в конце марта по подозрению в шпионаже. Мосгорсуд в 2020 году приговорил Уилана по аналогичному обвинению к 16 годам тюрьмы.

«В пределах того, что доступно по закону, мы постоянно ищем, что может быть актуальным или полезным», — сказал собеседник издания.

В декабре 2022 года США и Россия провели обмен заключенными. На родину вернулись Виктор Бут, приговоренный в Штатах по делу о незаконной торговле оружием, и баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. Обмен состоялся в Абу-Даби. Уилан сказал, что разочарован, и считает, что Вашингтон не приложил достаточных усилий для его освобождения.

Незадолго до обмена, в октябре, CNN сообщал, что Вашингтон предлагал Москве обменять Бута на Уилана и это поддерживал американский президент Джо Байден. При этом позднее, по данным телеканала, российская сторона выступила с предложением включить в обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Вашингтон счел такую просьбу невыполнимой из-за того, что Красиков отбывает наказание в Германии.

WSJ пишет, что переговоры об обмене Уилана зашли в тупик именно из-за того, что российская сторона продолжала просить о том, что «США не могли сделать». Газета тоже пишет, что речь о Красикове.

Американского журналиста, сотрудника The Wall Street Journal ФСБ задержала в конце марта в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что он собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершкович находится под арестом.

The Wall Street Journal назвала заключение своего журналиста под стражу по делу о шпионаже «жестоким оскорблением свободной прессы». Отпустить Гершковича призвал президент США Джо Байден.

В Кремле заявляют, что репортер занимался «по сути» шпионской деятельностью «под прикрытием журналистской» и был взят с поличным. Эти тезисы повторил в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров.