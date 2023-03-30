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В МИДе заявили, что вопрос об обмене журналиста WSJ пока не стоит

Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вопрос об обмене арестованного по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить», — сказал замминистра. По его словам, это связано с тем, что ранее обмены «происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям». Рябков также добавил, что необходимо посмотреть, «как дальше разовьется этот сюжет».

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Гершковичу вменяют ст. 276 УК, ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. В ФСБ утверждают, что корреспондент собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

The Wall Street Journal отвергает обвинения Гершковича в шпионаже и требует освободить журналиста.

Теги
WSJ журналист шпионаж уголовное дело
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