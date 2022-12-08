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Политика ,  
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США и Россия обменяли Бута на Грайнер

МИД: США и Россия обменяли Бута на Грайнер
Обоих заключенных помиловали. Обмен прошел 8 декабря в Абу-Даби. Отбывавший 25-летний срок в американской тюрьме Бут и осужденная в России за контрабанду наркотиков баскетболистка Грайнер находятся в пути домой
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Sukree Sukplang / Reuters)

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: россиянин Виктор Бут возвращается в Россию, а американская баскетболистка Бриттни Грайнер — в США, сообщил российский МИД в своем телеграм-канале.

В МИДе отметили, что Вашингтон долгое время категорически отказывался от диалога по включению Бута в обмен. «В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А. Бута на Б. Грайнер, — говорится в сообщении. — Российский гражданин возвращен на родину».

Обмен состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила «Интерфаксу», что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания. По словам омбудсмена, столицу ОАЭ для обмена выбрали из соображений удобства логистики. В ближайшее время Бута ожидают в Москве, добавила Москалькова.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в Twitter, что пообщался с Грайнер, с ней все в порядке, и она находится в пути домой.

РБК обратился за комментариями к жене Виктора Бута Алле Бут.

США и Россия обменяли Бута на Грайнер
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Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, с 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Сама баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Последний раз Россия и США обменивались заключенными в апреле. Тогда российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида.

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После этого страны обсуждали новый обмен. В числе возможных кандидатов МИД упоминал, в частности, американца Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. CNN в июле сообщал, что США предлагали обменять Бута на Уилана и Грайнер. После обмена Бута на Грайнер президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не забыли о Уилане и работают над его освобождением.

19 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российские власти в последние месяцы не вели серьезных переговоров по заключенным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря призвал не обсуждать вопрос обмена в публичном пространстве, так как «подобные дела могут обсуждаться только в тишине».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Алена Нефедова
США Бриттни Грайнер Виктор Бут обмен заключенными Абу-Даби
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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