WSJ назвала арест Гершковича «жестоким оскорблением свободной прессы»
Арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвинили в шпионаже, стал «жестоким оскорблением свободной прессы», говорится в заявлении газеты, опубликованном ее издателем Dow Jones.
Издание потребовало немедленно освободить Гершковича. «Мы знаем, что происходит в мире благодаря бесстрашным репортажам таких журналистов, как Эван. <...> Ни один репортер никогда не должен быть задержан просто за то, что он выполняет свою работу», — подчеркивает газета.
ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая.
Гершкович считал, что его телефон прослушивают, а во время одного из заданий за ним «следили несколько сотрудников российской службы безопасности», писала WSJ. Газета отвергла все обвинения против репортера и призвала в ответ на арест выслать из США посла России Анатолия Антонова и всех российских журналистов. Президент США Джо Байден высылку пока исключил, призвав освободить Гершковича.
В Кремле, комментируя арест корреспондента WSJ, заявили, что речь идет о «деятельности под прикрытием журналистской, о деятельности шпионской по сути» и что его поймали с поличным.