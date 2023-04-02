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WSJ назвала арест Гершковича «жестоким оскорблением свободной прессы»

WSJ: арест Гершковича по делу о шпионаже — «жестокое оскорбление свободной прессы»
Газета потребовала немедленно освободить своего корреспондента, арестованного по делу о шпионаже, поскольку ни один журналист никогда не должен быть задержан «просто за то, что он выполняет свою работу»
Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович
Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвинили в шпионаже, стал «жестоким оскорблением свободной прессы», говорится в заявлении газеты, опубликованном ее издателем Dow Jones.

Издание потребовало немедленно освободить Гершковича. «Мы знаем, что происходит в мире благодаря бесстрашным репортажам таких журналистов, как Эван. <...> Ни один репортер никогда не должен быть задержан просто за то, что он выполняет свою работу», — подчеркивает газета.

ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая.

Гершкович считал, что его телефон прослушивают, а во время одного из заданий за ним «следили несколько сотрудников российской службы безопасности», писала WSJ. Газета отвергла все обвинения против репортера и призвала в ответ на арест выслать из США посла России Анатолия Антонова и всех российских журналистов. Президент США Джо Байден высылку пока исключил, призвав освободить Гершковича.

В Кремле, комментируя арест корреспондента WSJ, заявили, что речь идет о «деятельности под прикрытием журналистской, о деятельности шпионской по сути» и что его поймали с поличным.

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Теги
Елена Чернышова
The Wall Street Journal журналист арест шпионаж
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