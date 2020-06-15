Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже

Пол Уилан получил 16 лет строгого режима по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Бывший морской пехотинец не признал вину

Пол Уилан во время оглашения приговора в Мосгорсуде (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.

48-летний Уилан работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года, писала Washington Post. До BorgWarner Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а ранее, с 1994 года, служил в морской пехоте. Дважды (в 2004-м и 2006 годах) был в Ираке, а в 2008 году был уволен из-за обвинений в воровстве, сообщало издание.

Помимо гражданства США у Уилана были паспорта еще трех стран: Великобритании, Канады и Ирландии, сообщали в российском МИД. Обвиняемого навещали в изоляторе дипломаты каждой из этих стран. Глава МИД Сергей Лавров обращал внимание на странное поведение Уилана в «Лефортово», в том числе угрозы «просверлить голову дрелью» сотрудникам ФСИН.

ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».