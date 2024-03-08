Коммунист пересказал слова Макрона об условии отправки войск на Украину
Франция может начать военную интервенцию на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон 7 марта на встрече с лидерами политических партий. Его слова изданию L'Independant передал национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.
L'Independant передает, что такие слова Макрона вызвали беспокойство у оппозиционных парламентариев.
«Нет никаких границ и никаких красных линий», — заключил председатель консервативной партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. «Я приехал обеспокоенный и вышел еще более обеспокоенным», — заявил координатор левой политической партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар.
Издание Le Monde 7 марта сообщило, что Макрон на этой встрече также сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось красных линий в отношении Франции.
26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправки войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам президента Франции, такая возможность «упоминалась среди вариантов».
Позже, 4 марта, Макрон заверил, что отправка французских войск на Украину не планируется в ближайшем будущем. Но 1 марта источники Le Monde рассказали, что во Франции обсуждался вопрос отправки французского спецназа на территорию Украины, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».
Западные политики исключали, что будут посылать войска на Украину. 27 февраля представитель Госдепа США Мэттью Миллер исключил такой вариант. «Но [у нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине», — заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключил отправку войск НАТО или ЕС.
В ответ на слова Макрона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные государств альянса появятся на территории Украины. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сообщил тогда он.
Песков также говорил, что Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов».
Россия осуждает любую военную поддержку Киева и полагает, что это только затягивает конфликт, но не может изменить его исход.
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