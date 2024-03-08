 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Коммунист пересказал слова Макрона об условии отправки войск на Украину

L'Independant: Макрон допустил ввод войск Франции при приближении фронта к Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция может начать военную интервенцию на территорию Украины, если Россия будет подступать к Киеву или Одессе, сообщил Макрон на встрече с лидерами партий. Кремль предупреждал, что в таком случае начнется конфликт с НАТО
Военнослужащие армии Франции на эстонской армейской базе Тапа, во время встречи, по вопросу военной помощи Украине в 2023 году
Военнослужащие армии Франции на эстонской армейской базе Тапа, во время встречи, по вопросу военной помощи Украине в 2023 году (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Франция может начать военную интервенцию на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон 7 марта на встрече с лидерами политических партий. Его слова изданию L'Independant передал национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

L'Independant передает, что такие слова Макрона вызвали беспокойство у оппозиционных парламентариев.

«Нет никаких границ и никаких красных линий», — заключил председатель консервативной партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. «Я приехал обеспокоенный и вышел еще более обеспокоенным», — заявил координатор левой политической партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар.

Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину
Политика
Эмманюэль Макрон

Издание Le Monde 7 марта сообщило, что Макрон на этой встрече также сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось красных линий в отношении Франции.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправки войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам президента Франции, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Позже, 4 марта, Макрон заверил, что отправка французских войск на Украину не планируется в ближайшем будущем. Но 1 марта источники Le Monde рассказали, что во Франции обсуждался вопрос отправки французского спецназа на территорию Украины, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Западные политики исключали, что будут посылать войска на Украину. 27 февраля представитель Госдепа США Мэттью Миллер исключил такой вариант. «Но [у нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине», — заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключил отправку войск НАТО или ЕС.

В ответ на слова Макрона пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные государств альянса появятся на территории Украины. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сообщил тогда он.

Песков также говорил, что Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов».

Россия осуждает любую военную поддержку Киева и полагает, что это только затягивает конфликт, но не может изменить его исход.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Франция Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Медведев ответил на слова Макрона о помощи Украине фразой на латыни
Политика
Макрон заявил об отсутствии у Франции ограничений в поддержке Украины
Политика
Кремль заявил о линии Макрона на «стратегическое поражение» России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В ЕК раскрыли порядок выплат по пакету помощи Украине на €50 млрд Политика, 18:23
Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией Политика, 18:13
Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд Спорт, 18:12
Коммунист пересказал слова Макрона об условии отправки войск на Украину Политика, 18:01
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе Политика, 17:47
МОК анонсировал заседание по россиянам на церемонии открытия Олимпиады Спорт, 17:22
Минфин заявил, что сбои в продаже алкоголя не были связаны с ЕГАИС Общество, 17:18
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом Политика, 17:13
Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин Спорт, 17:12
Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси Технологии и медиа, 16:53
«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:52
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква» Технологии и медиа, 16:37
Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт Экономика, 16:26
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:23