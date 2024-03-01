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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала об обсуждении идеи отправки спецназа Франции на Украину

Monde: в Париже обсуждают идею разрешить спецназу пересекать границу с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Во Франции обсуждают возможность отправки военных на Украину, чтобы создать «стратегическую дилемму» для России, пишет Le Monde. Это могут быть группы военных советников, которые сейчас обучают ВСУ на приграничных территориях
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Решение об отправке западных военных на Украину призвано в первую очередь поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Париж «молчаливо признавал» присутствие на территории Украины сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) — французской разведки. Украинский дипломат рассказал, что в стране есть сотрудники спецслужб всех государств, поддерживающих Украину. Также издание пишет о визитах «дипломатического персонала под прикрытием и «советников», внедренных в украинские генеральные штабы, или спецназа всех типов» за время конфликта.

В то же время отряды специального назначения, бойцы которых не являются сотрудниками спецслужб и подчиняются Генштабу Вооруженных сил, украинскую границу, как утверждают источники газеты, никогда не пересекали. Они занимаются обучением украинских военных на приграничных территориях, например в Польше.

Париж рассматривает возможность разрешить малым группам таких инструкторов пересекать границу с Украиной. «Обучение, которое французы хотели бы предоставить украинцам, касается, в частности, наземной противовоздушной обороны. <...> Присутствие французских солдат или солдат других стран потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы беспрепятственное нацеливание Москвы. Этот потенциал также должен оказаться важным для объявленного прибытия американских самолетов F-16 на Украину в 2024 году», — говорится в публикации (цитата по ТАСС).

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Эмманюэль Макрон

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику в России и на Западе. Лидеры ряда европейских стран заявили, что не собираются отправлять свои войска на Украину, об этом же говорили в США и НАТО.

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Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Глава французского МИДа Стефан Сежурне 1 марта заявил, что «французы не будут умирать за Украину». «Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно — помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент», — подчеркнул он.

Politico со ссылкой на французских чиновников писало, что слова Макрона должны были «подстегнуть» обсуждение расширения помощи Украине, а также послать сигнал России «не делать глупостей». Сам Макрон назвал свои слова взвешенными.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией, если военные стран НАТО появятся на территории Украины.

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