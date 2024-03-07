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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил об отсутствии у Франции ограничений в поддержке Украины

Макрон заявил об отсутствии у Франции ограничений в вопросе поддержки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

В вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом газете Le Monde рассказали лидеры парламентских партий после встречи с президентом в преддверии парламентских выборов.

Встреча прошла на фоне недавних заявлений Макрона о возможности отправить на Украину французских военнослужащих. Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла отметил, что озабочен позицией президента.

«С того момента, как мы рассматриваем возможность отправления французских военных или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такого государства, как Россия, это безответственно», — сказал он.

О разногласиях с президентом по этому вопросу заявил и лидер Компартии страны Фабьен Руссель.

«Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений», — сказал политик.

Макрон не исключил отправку войск на Украину
Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон &nbsp;

27 февраля Макрон сообщил, что не исключает возможность направить на Украину войска. По его словам, консенсуса по этому вопросу среди лидеров европейских стран нет.

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Лидеры ряда стран высказались против идеи Макрона. Госдепартамент США заявил, что на Украину не будут отправлять американских военных и инструкторов. Переброску немецких солдат на украинскую территорию также исключил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В похожем ключе высказались власти Польши и Швеции.

Позднее президент Франции заявил, что страна не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Однако источники газеты Le Monde рассказали об обсуждении вопроса отправки французского спецназа на территорию Украины. Собеседники издания назвали это решение необходимым, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».

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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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