Медведев заявил об отсутствии красных линий для Франции после слов Макрона

Медведев ответил на слова Макрона о помощи Украине фразой на латыни

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

У России не осталось красных линий в отношении Франции, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Эмманюэля Макрона об отсутствии у Парижа ограничений в поддержке Украины.

Как сообщило ранее французское издание Le Monde, Макрон на встрече с лидерами парламентских партий сказал, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.

«Это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев в соцсети X.

Свой пост он завершил фразой на латыни «In hostem omina licita», которая означает «по отношению к врагу все дозволено».

27 февраля Макрон сообщил, что не исключает в будущем возможность направить на Украину войска. Однако он признал, что пока нет консенсуса по этому вопросу официальным, предполагаемым и одобренным образом. Лидеры ряда стран Запада высказались против этой идеи.

4 марта французский лидер заявил, что «в ближайшем будущем» отправка французских войск не рассматривается. Однако источники газеты Le Monde рассказали об обсуждении вопроса отправки французского спецназа на территорию Украины. Собеседники издания назвали это решение необходимым, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».