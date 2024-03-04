Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину

Франция не планирует отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем, сообщил Эмманюэль Макрон. В конце февраля западные страны не поддержали идею Макрона отправить военные силы на Украину

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Франция не планирует отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем, заверил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky перед своим визитом в Прагу 5 марта.

Так он отреагировал на волну международной реакции, вызванную на прошлой неделе одним из его заявлений о конфликте на Украине во время встречи с главами 26 государств в Париже. «В ответ на один вопрос, который мне задали о размещении войск, я сказал, что ничего не исключено», — вспомнил Макрон.

«Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — пояснил он.

26 февраля президент Франции не исключал отправку войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сообщил тогда Макрон. По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов». Тогда же Макрон объявил о создании коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности на Украину. 29 февраля он назвал все свои заявления, которые касались конфликта на Украине, тщательно взвешенными и обдуманными. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном не исключил вариант отправки войск.

После заявления Макрона ряд западных стран заявляли об отказе посылать военные контингенты на Украину. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО», — заверил 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц. О том, что у Великобритании нет планов по крупномасштабному размещению войск на Украине, заявил в тот же день пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не планирует отправлять боевые подразделения на Украину.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Макрона заявил, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».