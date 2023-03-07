Белый дом отказался комментировать новые данные по «Северным потокам»

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Вашингтон не будет комментировать новые данные о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пока европейские страны не завершат расследование по этому инциденту. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает корреспондент Daily Beast Шэннон Вавра.

Кирби посоветовал обратиться за комментариями к ведущим расследование странам — Германии, Швеции и Дании.

Речь идет о статье The New York Times, которая со ссылкой на новые разведданные пишет, что к подрыву может быть причастна «проукраинская группировка». В статье указано, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США. В правительстве ФРГ агентству «РИА Новости» заявили, что приняли к сведению эту публикацию.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Москву не информируют о ходе расследования. По его мнению, Европа «проглотила» инцидент, чтобы не вызвать недовольство США.

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. Вашингтон опровергал свою причастность к инциденту.