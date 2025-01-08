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Протесты в Грузии ,  
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В ИМЭМО оценили планы Грузии в отношении России

ИМЭМО РАН: Грузия не станет в 2025 году сближаться с Россией
Сюжет
Протесты в Грузии
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Выборы в Грузии
Грузия в наступившем году не станет восстанавливать дипломатические отношения с Россией на прежнем уровне из-за того, что Тбилиси по-прежнему считает нерешенным вопрос с Абхазией и Южной Осетией, считают в ИМЭМО

Тбилиси воздержится в ближайшее время от восстановления отношений с Москвой, полагают эксперты Института мировой экономики и международных отношений РАН. Такая позиция обусловлена «нерешенностью абхазской и югоосетинской проблемы», следует из доклада в распоряжении «РИА Новости».

«Вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений», — указывается в докладе.

В декабре 2024 года новым президентом стал бывший футболист и депутат парламента Михаил Кавелашвили. Он завершил спортивную карьеру в 2006 году, а политическую начал в 2016 году. В 2022 году стал сооснователем движения «Сила народа», которое выступало с антизападными высказываниями.

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Ираклий Кобахидзе

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявлял, что Москва готова к продолжению нормализации отношений с Тбилиси, если к этому готово грузинское руководство. «Что касается российской-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов», — сказал он.

В то же время, по словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, мирное урегулирование противоречий с Россией остается одним из приоритетов в работе правительства. Он добавил, что у руководства Грузии остаются свои красные линии, связанные со статусом Южной Осетии и Абхазии, которые Россия признала независимыми государствами в 2008 году.

МИД России отказался пересматривать статус спорных территорий. Сергей Лавров подчеркивал, что трем странам придется самостоятельно решить, в каком формате они урегулируют конфликт. Россия, в свою очередь, готова помочь в обеспечении договоренностей о ненападении.

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Тбилиси, Грузия

В докладе ИМЭМО РАН отмечается, что Грузия получила в 2023 году статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Однако, полагают эксперты, переговоры о ее полноправном членстве в объединении в ближайшее время вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей. В Тбилиси не только не присоединились к решению многих стран ввести санкции против России, но и приняли в 2024 году «закон об иноагентах». Запад требовал от Тбилиси либо переписать закон, либо от него отказаться.

Грузинские власти, в свою очередь, обвиняли западные страны в ограничении суверенитета. «Заявление [США] и шантаж визовыми ограничениями являются не чем иным, как откровенной попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии, что особенно цинично на фоне того, что Грузия через два дня отмечает День национальной независимости», — заявлял политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе называл закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз. Он также говорил, что закон является «мягкой версией» аналогичного действующего в США.

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Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Кроме того, в Грузии в октябре 2024 года началась очередная волна протестов после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Поводом для выступлений стало решение властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

После вступления в должность Кавелашвили заверил, что Грузия продолжит процесс евроинтеграции. «Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей конституции, и он так же прочен, как и всегда», — сказал он.

Кавелашвили отметил, что спекуляции на эту тему служат поляризации грузинского общества. «Несмотря на созданную в стране искусственную шумиху и мощную дезинформационную кампанию, процесс евроинтеграции Грузии продолжается», — добавил он.

По словам Кавелашвили, к 2028 году Грузия выполнит более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будет лучшим образом подготовлена к вступлению в Евросоюз. В то же время президент подчеркнул, что Грузия уже сейчас готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

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Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
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